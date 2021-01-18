«Заботливый сосед» поможет пожилым и инвалидам

Проект реализуется в рамках областной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

Право на получение услуги имеют одинокие или одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет при отсутствии у совместно проживающих родственников возможности осуществлять уход, а также одиноко проживающие семьи, в которых пожилые люди и инвалиды не могут обеспечить уход за собой без посторонней помощи.

Помощником может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Гатчинского района, и, что важно, проживать не дальше километра от подопечного. Оказание им услуг осуществляется на основании трудового договора.

Перечень услуг:

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, лекарственных препаратов, промышленных товаров первой необходимости, средств гигиены и ухода, книг, газет, журналов;

- оказание помощи по стирке и мелкому ремонту одежды или сдача вещей в стирку (химчистку) за счет средств получателя услуги;

- помощь в приеме пищи (кормление);

- приготовление пищи;

- разогрев пищи;

- уборка жилого помещения;

- предоставление гигиенических услуг;

- оплата за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оплата услуг жилищно-коммунальных услуг;

- измерение температуры тела, АД, контроль за приемом лекарственных препаратов;

- прогулка.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться по телефону: 8 (81371) 2-12-07 Евгения Анатольевна