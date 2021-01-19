«Дом Исаака Шварца» открыл концертный сезон!

Программу концерта «Новогоднее настроение» подготовили лауреаты международных конкурсов – гитарист Михаил Радюкевич, пианисты Олег Вайнштейн и Надежда Реженинова.

– Сейчас концерты - редкая радость для всех музыкантов. Мне всегда приятно здесь бывать: я вырос в Сиверской, учился в Сиверской музыкальной школе. Довольно рано познакомился с Исааком Иосифовичем Шварцем. Мы дружили. Я участвовал в записях музыки к кинофильмам, где нужна была гитара, – рассказывает гитарист Михаил Радюкевич.

По мнению музыкантов, «Культурный центр с концертно-выставочным залом – очень серьезное явление в Ленинградской области».

– В это место невозможно не влюбиться. Может быть, я, как пианист, субъективен (так как пианисты всегда оценивают место выступления по инструменту), но рояля такого качества в округе я не припомню. Здесь в Сиверской появился концертный зал с первоклассным инструментом, где можно проводить любые камерные вечера. Это место намолено именем Исаака Иосифовича Шварца, и с появлением концертного зала может расцвести, - считает известный пианист Олег Вайнштейн.

И вот, концерт начался… Прозвучавшие произведения были объединены Рождественской тематикой: яркие, узнаваемые, в основном «хиты». То страстно, то волнующе звучала гитара, окрыляя и вдохновляя, звуки волшебной мелодии «Щелкунчика» заставляли слушателей поверить в сказку, а тонкая и прочувствованная музыка Исаака Шварца позволила вновь окунуться в удивительный мир Санкт-Петербурга. В прошлый визит Антонина Владимировна Нагорная подарила музыкантам сборник произведений из кинофильма «Мелодии белой ночи», и на первом концерте 2021 года в их исполнении прозвучали всеми любимые пьесы.

Зрители оценили подарок артистов: крики «Браво!» раздавались вновь и вновь. Зал аплодировал стоя и не хотел отпускать исполнителей.

– Концерт, это живой процесс, он зависит не только от меня, он зависит от инструмента, и конечно же, от слушателей. Здесь очень чуткий слушатель. И я чувствую эту ниточку, которая натягивается между аудиторией и исполнителем, – говорит о процессе духовного общения с залом Олег Вайнштейн.

И это единение исполнителей и внимающего зала во время концерта чувствовалось во всем.

– Я постоянный зритель, мне нравится звучание музыки в этом зале, нравится камерность, уютная, теплая атмосфера. Мы часто ходим в Мариинку, посещаем Михайловский театр, но в больших залах получаешь совершенно другие эмоции. Из этого концертного зала выходишь с особенным мироощущением, вдохновленным и одухотворенным, - делится впечатлениями после концерта Галина Ефимова.

Среди слушателей много местных жителей.

– Очень трогательно всегда приходить сюда, - говорит Наталья Антонова. – Наплывают воспоминания о встречах с Исааком Иосифовичем в библиотеке у нас в Сиверской, в Юбилейном. Мы приходим в этот совершенно новый зал, но присутствие Исаака Иосифовича все же чувствуется. Спасибо, что сохранили этот дух во всем. Музыка греет душу, она настолько проникновенная... Когда мы попросили Михаила Радюкевича, нашего талантливого земляка-гитариста, сыграть на бис «Элегию» Исаака Шварца из кинофильма «Станционный смотритель», которую много раз слышали, многие не могли сдержать слез. Олега Вайнштейна слышала впервые, он стал для меня открытием!

Светлана Тарасюк, методист Культурного центра «Дом Исаака Шварца»