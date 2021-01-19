Музейное Агентство приглашает к участию в фотоконкурсе в instagram

Музейное Агентство приглашает к участию в фотоконкурсе в instagram

В крепости Корела недавно появился современный арт-объект: у Водяных ворот установлена буква «К» в человеческий рост. Подсвеченная в темное время суток буква - отличный фон для хороших кадров!

Рубрики : Культура     19 Jan 2021

Музейное Агентство Ленинградской области запускает конкурс на лучшую фотографию с буквой.

ЧТО НУЖНО: сделать фото в Музее-крепости Корела с буквой, выложить в Инстаграм с хештегом #крепостьК и отметить аккаунт крепости @korelafortress в срок до 28 февраля 2021 года.

2 марта мы выберем наиболее интересную фотографию (при выборе критериями послужат художественность и оригинальность снимка, мы ждём фотографии с людьми в кадре и без).

Призом за наиболее интересный снимок станут 2 билета в одну из крепостей Музейного Агентства на выбор (Ивангородская крепость или крепость Корела). Воспользоваться билетами можно будет до 30 января 2021 года.

Фото: @roman.bulatov

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