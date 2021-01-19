Музейное Агентство приглашает к участию в фотоконкурсе в instagram

Музейное Агентство
Ленинградской области запускает конкурс на лучшую фотографию с буквой.
ЧТО НУЖНО: сделать фото в
Музее-крепости Корела с буквой, выложить в Инстаграм с хештегом #крепостьК и
отметить аккаунт крепости @korelafortress в срок до 28 февраля 2021 года.
2 марта мы выберем
наиболее интересную фотографию (при выборе критериями послужат художественность
и оригинальность снимка, мы ждём фотографии с людьми в кадре и без).
Призом за наиболее
интересный снимок станут 2 билета в одну из крепостей Музейного Агентства на
выбор (Ивангородская крепость или крепость Корела). Воспользоваться билетами
можно будет до 30 января 2021 года.
Фото: @roman.bulatov