Освобождению Гатчины посвящается

Освобождению Гатчины посвящается

Гатчинская городская филармония открывает концертный сезон 2021 года.

Рубрики : Культура     19 Jan 2021

24 января состоится концерт муниципального оркестра русских народных инструментов, посвященный освобождению города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков. Солисты - лауреаты Международных конкурсов Владимир Майер и Тамара Пятница, при участии женского академического хора «Акварель».

Концерт пройдет в детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова, д. 66). Начало – в 17.00. Стоимость билета – 300 рублей. Предварительная продажа билетов в кассе ЦТЮ.

Концерт будет проводиться с ограничением численности зрителей и соблюдением масочного режима!

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