Освобождению Гатчины посвящается

24
января состоится концерт муниципального оркестра русских народных инструментов,
посвященный освобождению города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков.
Солисты - лауреаты Международных конкурсов Владимир Майер и Тамара Пятница, при
участии женского академического хора «Акварель».
Концерт
пройдет в детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова,
д. 66). Начало – в 17.00. Стоимость билета – 300 рублей. Предварительная
продажа билетов в кассе ЦТЮ.
Концерт
будет проводиться с ограничением численности зрителей и соблюдением масочного
режима!