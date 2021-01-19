Освобождению Гатчины посвящается

24 января состоится концерт муниципального оркестра русских народных инструментов, посвященный освобождению города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков. Солисты - лауреаты Международных конкурсов Владимир Майер и Тамара Пятница, при участии женского академического хора «Акварель».

Концерт пройдет в детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова, д. 66). Начало – в 17.00. Стоимость билета – 300 рублей. Предварительная продажа билетов в кассе ЦТЮ.

Концерт будет проводиться с ограничением численности зрителей и соблюдением масочного режима!