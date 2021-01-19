Православные христиане празднуют Крещение Господне

Обращаясь к верующим, поздравляя их с праздником и благодаря Бога за великий дар, явленный миру, патриарх сравнил Крещение с сотворением мира. И если в акте вторения был создан материальный мир и человек, то в акте Богоявления роду человеческому через Сына Божия была дарована возможность иметь Божественную силу, Божественную энергию, Божественную благодать. Бог не покинул мир и после Вознесения Своего, не оставил своего творения, он не покинул человека и остается с нами силою своего Святого Духа.
Но печать дара Духа
Святого, по словам патриарха, дает человеку не сверхчеловеческие способности,
не данные к прекрасной учебе, отличной карьере или к завоеванию высоких позиций
в этом мире. Она дает гораздо более ценное - возможность быть с Богом,
опираться на силу Божией благодати. И обретать Божественную вечность как свой
настоящий подлинный дом. Но в "злохудожную душу не войдет Божия
премудрость", сказал патриарх, потому что она касается нас не насильно, а
как дуновение ветра, но при этом дает человеку живительную силу.
Немного печально, что
сегодняшний светский образ этого большого праздника, увы, представлен в новостях
списками примет (вера в которые запрещена христианину) и обычаев, не имеющих
отношения к сути праздника, типа "выместь пыль из всех углов". Обычай
крещенских купаний в этом году также стеснен пандемией ковида и необходимостью
мер по сдерживанию ее.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/01/19/pravoslavnye-hristiane-prazdnuiut-kreshchenie-gospodne.html
Фото Ольги Фирсовой