С Водосвятием!

С Водосвятием!

По традиции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко окунулся в освященную прорубь на Кавголовском озере и поздравил всех ленинградцев с праздником Крещения.

Рубрики : Общество     19 Jan 2021

Дорогу к купели выложили еловыми ветвями и сеном. Как и полагается, глава 47 региона несколько раз окунулся в январскую воду и перекрестился.

«По традиции считается, что накануне Крещения после молебна вода в водоёмах приобретает особую силу», - напомнил Александр Дрозденко в своем Instagram.


Фото https://vk.com/drozdenko_a

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+