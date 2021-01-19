С Водосвятием!

Дорогу к купели выложили еловыми ветвями и сеном. Как и полагается, глава 47 региона несколько раз окунулся в январскую воду и перекрестился.

«По традиции считается, что накануне Крещения после молебна вода в водоёмах приобретает особую силу», - напомнил Александр Дрозденко в своем Instagram.





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