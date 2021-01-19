С Водосвятием!

По традиции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко окунулся в освященную прорубь на Кавголовском озере и поздравил всех ленинградцев с праздником Крещения.
Дорогу к купели выложили еловыми
ветвями и сеном. Как и полагается, глава 47 региона несколько раз окунулся в
январскую воду и перекрестился.
«По традиции считается,
что накануне Крещения после молебна вода в водоёмах приобретает особую силу», -
напомнил Александр Дрозденко в своем Instagram.
Фото https://vk.com/drozdenko_a
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