Запись на вакцинацию от COVID-19 открыта через Гоуслуги

На стартовой странице gosuslugi.ru нужно выбрать услугу «Запись к врачу» либо просто кликнуть «Записаться на вакцинацию» на баннере «Вакцинация от Covid-19». Затем потребуется ввести данные пользователя, выбрать медицинскую организацию, а также удобные дату и время приема. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлинике, к которой есть прикрепление.

Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации, при этом система автоматически предложит выбрать срок не ранее чем через 21 день после первой вакцинации.

Информация о записи на все этапы вакцинации поступит в личный кабинет на федеральном портале госуслуг.

Сейчас идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом. С 31 января на портале госуслуг появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, которой сможет воспользоваться любой житель региона, даже ни разу не посещавший портал госуслуг. Регистрация будет возможна также через мобильный телефон.

Также планируется осуществлять запись на вакцинацию через портал записи на прием к врачу в Ленинградской области.

В настоящее время в Ленинградской области вакцинация осуществляется в шести прививочных пунктах, с 19 января прививочные пункты начнут работать во всех межрайонных, районных и городских больницах. Планируется также работа выездных мобильных прививочных пунктов.