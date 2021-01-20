Государственная пошлина за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость больше не взимается

Государственная пошлина за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость больше не взимается

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает, что с 1 января 2021 года не взимается государственная пошлина за государственную регистрацию ранее возникших прав на недвижимость. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ вступили в силу 01.01.2021 г.

Рубрики : Право     20 Jan 2021

Под ранее возникшими правами понимаются права на объекты недвижимости, которые были приобретены (то есть, документы на которые оформлены и учтены соответствующими организациями - органами технической инвентаризации (БТИ), комитетами по земельным ресурсам и землеустройству или местными администрациями) до 31 января 1998 года -даты вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ от 21 июля 1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

С этой даты государственная регистрация прав на недвижимое имущество на территории Российской Федерации начала осуществляться по единым правилам и в единой системе государственной регистрации прав.

Ранее возникшие права признаются юридически действительными и при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости в настоящее время проводится по желанию их обладателей.

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