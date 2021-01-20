Государственная пошлина за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость больше не взимается

Под ранее возникшими правами понимаются права на объекты недвижимости, которые были приобретены (то есть, документы на которые оформлены и учтены соответствующими организациями - органами технической инвентаризации (БТИ), комитетами по земельным ресурсам и землеустройству или местными администрациями) до 31 января 1998 года -даты вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ от 21 июля 1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

С этой даты государственная регистрация прав на недвижимое имущество на территории Российской Федерации начала осуществляться по единым правилам и в единой системе государственной регистрации прав.

Ранее возникшие права признаются юридически действительными и при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости в настоящее время проводится по желанию их обладателей.