Государственная пошлина за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость больше не взимается

Под ранее возникшими
правами понимаются права на объекты недвижимости, которые были приобретены (то
есть, документы на которые оформлены и учтены соответствующими организациями - органами
технической инвентаризации (БТИ), комитетами по земельным ресурсам и
землеустройству или местными администрациями) до 31 января 1998 года -даты
вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ от 21 июля 1997 года «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
С этой даты
государственная регистрация прав на недвижимое имущество на территории
Российской Федерации начала осуществляться по единым правилам и в единой
системе государственной регистрации прав.
Ранее возникшие права
признаются юридически действительными и при отсутствии их государственной
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная
регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости в
настоящее время проводится по желанию их обладателей.