Памяти героев-освободителей Красного Села

В
годы войны г. Красное Село с ожесточенными боями освободила передовая танковая
рота 220-й Гатчинской дивизии под командованием Александра Сидоровича Мнацаканова.
В дальнейшем она принимала участие в освобождении Гатчинского района. В 2003
году А.С. Мнацаканову присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского района».
Подвиг
героя помнят не только гатчинцы, но и жители Красного Села. 19 января
представители Гатчинского Морского собрания и учащиеся кадетского класса
Гатчинской школы №11 приняли участие в возложении цветов к мемориальной доске А.С.
Мнацаканову,
На церемонии выступали
депутат совета депутатов МО «Город Гатчина», почетный гражданин города Юрий
Иванович Назаров, депутаты ЗАКС собрания г. Санкт-Петербург и администрации г.
Красное Село,
В
этот же день гатчинцы приняли участие в традиционном мероприятии в Нижнем парке
города Красное Село и прошли маршем, отдавая дань погибшим в боях за
освобождение города.
Напомним,
что мемориальная доска с барельефом, посвященная Герою Советского Союза,
генерал-лейтенанту Мнацаканову установлена инициативной группой гатчинцев на
улице Бронетанковой. Автор проекта - гатчинский скульптор Юрий Федорович Кузнецов.
Татьяна
Можаева