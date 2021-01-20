Памяти героев-освободителей Красного Села

В годы войны г. Красное Село с ожесточенными боями освободила передовая танковая рота 220-й Гатчинской дивизии под командованием Александра Сидоровича Мнацаканова. В дальнейшем она принимала участие в освобождении Гатчинского района. В 2003 году А.С. Мнацаканову присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского района».

Подвиг героя помнят не только гатчинцы, но и жители Красного Села. 19 января представители Гатчинского Морского собрания и учащиеся кадетского класса Гатчинской школы №11 приняли участие в возложении цветов к мемориальной доске А.С. Мнацаканову,

На церемонии выступали депутат совета депутатов МО «Город Гатчина», почетный гражданин города Юрий Иванович Назаров, депутаты ЗАКС собрания г. Санкт-Петербург и администрации г. Красное Село,

В этот же день гатчинцы приняли участие в традиционном мероприятии в Нижнем парке города Красное Село и прошли маршем, отдавая дань погибшим в боях за освобождение города.

Напомним, что мемориальная доска с барельефом, посвященная Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Мнацаканову установлена инициативной группой гатчинцев на улице Бронетанковой. Автор проекта - гатчинский скульптор Юрий Федорович Кузнецов.

Татьяна Можаева