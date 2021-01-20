Зверство под запретом

Скажем, никто не станет
заводить уголовное дело за то, что гражданин просто пнул собаку. Но под КоАП
такой поступок вполне может попасть. За жестокое обращение с животными будет
грозить административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
"Введение
административной ответственности за жестокое обращение с животными - мера
вынужденная и крайне необходимая, - полагает организатор федеральной
"горячей линии" по защите животных Дмитрий Гулиев. - К нам на
"горячую линию" ежедневно поступает порядка ста звонков со всей
страны, значительная часть - по фактам убийств и истязаний домашних питомцев.
Мы реагируем, направляем запросы и по большей части получаем отписки и
постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. И причина не только в том,
что статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" появилась только в
2017 году и у правоохранителей просто нет по ней практики, но и в том, что
подобные дела для многих кажутся второсортными, неважными, хотя, разумеется,
это не так".
В свою очередь, хозяин,
который морит свою собаку голодом, а также любительница кошек, превратившая
благоустроенную квартиру в грязный зверинец, в перспективе рискуют попасть под
новую статью КоАП, предусмотренную именно для нерадивых владельцев животных.
Для плохого собачника или слишком любвеобильного кошатника будет предусмотрен
штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Оштрафовать на 5 тысяч
рублей смогут, например, хозяина собаки, который морит ее голодом
Председатель комиссии
Ассоциации юристов России по экологии и окружающей среде Александр Шинкаренко
напомнил, что в конце 2018 года был принят Закон "Об ответственном
обращении с животными...". Он ввел в том числе требования к содержанию
животных. Владелец обязан обеспечивать надлежащий уход за животными: это не
просто слова, а норма закона.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/19/v-koap-predlozheno-vvesti-shtrafy-za-zhestokoe-obrashchenie-s-zhivotnymi.html
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