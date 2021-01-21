Шестое января - главный
танцевальный день для каждого воспитанника «Жемчужины»: день рождения
коллектива. Это день, в который вот уже на протяжении 25 лет все танцоры,
родители и поклонники творчества «Жемчужины» собираются вместе. Каждый год
ребята дарят зрителю свои новые танцевальные впечатления и эмоции, а зритель
награждает танцоров своими улыбками и аплодисментами.
2020 год внес изменения в
сложившуюся годами традицию. Формат торжества был новым и для многих
неожиданным. В Интернете 6 января прошла премьера рождественского фильма «С
любимыми не расставайтесь» о танцорах и жизни ансамбля спортивного бального
танца «Жемчужина», который создали и на протяжении всех этих лет возглавляют
Ирина и Евгений Квачевы, теперь вместе с дочкой - тренером Викторией Квачевой.
Как отметила Ирина
Квачева, этот фильм – инициатива старших танцоров.
- Много лет мы собирались
сделать фильм, но делали только маленькие видео-зарисовки о конкретных событиях
и поездках. Ребята решили, что фильм будет для всех приятным и запоминающимся
событием, тем более что мы должны переходить на новые формы работы. Решили,
пусть в центре будут просто человеческие переживания. Конечно, будут меняться
составы коллектива: одни танцоры приходят – другие уходят, но переживания перед
рождественским концертом у всех одинаковые. Это ожидание зрителя, ожидание
новых номеров, подарков, поздравление дебютантов, чествование выпускников. А
нам просто нужно поделиться всем этим в фильме, - рассказывает Ирина Квачева.
Снимали и монтировали
фильм тоже танцоры, они же студенты различных вузов. Благодаря председателю
комитета по культуре и туризму Гатчинского района С.Ю. Никитину, коллектив
сделал качественную запись с профессиональным светом и звуком на сцене
«Победы», после съемки «Новогодних наказов». Очень благодарны Центру творчества
юных за стильную фотозону. Все вместе это гармонично сложилось в красивую
историю.
- Получилось так, что
этот фильм больше о нашем желании танцевать и делиться радостью танца, о той
энергетике, которую нам дарят зрители, заряжая нас на новый танцевальный год.
Конечно, нам очень хотелось получить эмоции и обратную связь со зрительным
залом, - говорит Ирина Квачева.
В этом году все чаще
танцоры, друзья и поклонники коллектива разделяли радость творчества в онлайн
формате. До марта-апреля тренеры успели вывезти составы и показать
наработанное. Летом очень помог лагерь «Маяк» в Вырице. Дети смогли собраться
после трех месяцев сидения дома. Все соскучились по танцу, по общению, просто
по движению, по нормальным дружеским контактам. Как говорят специалисты,
тренировки онлайн – это ведь чисто для поддержания формы, чтобы не забыть то,
что было раньше.
По традиции, номера к
празднику готовили все составы «Жемчужины». Но в фильм вошли даже не все
дебютные номера. Зато их можно увидеть на страничке «Жемчужины», а еще лагерные
выезды 2020 года, танцевальную подборку как новых номеров, так и давно
полюбившихся.
В соцсетях родители
благодарят за новогодние и рождественские видео. Пишут: «Как будто побывали на
концерте - и посмеялись, и поплакали». А главное, все надеются, что очень скоро
танцоры «Жемчужины» будут радовать зрителей со сцены.
- С огромным
удовольствием вновь окунулась в мир, созданный нашими замечательными тренерами
и вожатыми. Сколько любви и эмоций вы дарите не только нашим детям, но и нам,
их родителям. Спасибо, что вы есть у нас, - пишет мама танцора Татьяна.
- Как же было классно в 2020 году! Пусть он был
и немного сложным, но это не помешало нам дружно и весело проводить время
вместе, и, конечно, танцевать, - уверены тренеры.
Рождественские каникулы
«Жемчужины» продолжались до 18 января, а потом для всех групп начались занятия
по расписанию.
- Мы столько лет
нарабатывали вариации, костюмы, постановки. Столько лет с хорошей позитивной
энергией двигались вперед, что и этот год нас не выбил из колеи. Конечно, этот
новый формат для нас не выход, но мы решили: пусть он будет, как временный, на
этот сложный период. В 2021 году мы очень надеемся, что сможем в очном формате
вывезти детей на концерты и фестивали. Общие эмоции, человеческий контакт
необходимы, чтобы оставаться тонкими, чувствующими и современными людьми, -
уверена Ирина Квачева.