Шестое января - главный танцевальный день для каждого воспитанника «Жемчужины»: день рождения коллектива. Это день, в который вот уже на протяжении 25 лет все танцоры, родители и поклонники творчества «Жемчужины» собираются вместе. Каждый год ребята дарят зрителю свои новые танцевальные впечатления и эмоции, а зритель награждает танцоров своими улыбками и аплодисментами.

2020 год внес изменения в сложившуюся годами традицию. Формат торжества был новым и для многих неожиданным. В Интернете 6 января прошла премьера рождественского фильма «С любимыми не расставайтесь» о танцорах и жизни ансамбля спортивного бального танца «Жемчужина», который создали и на протяжении всех этих лет возглавляют Ирина и Евгений Квачевы, теперь вместе с дочкой - тренером Викторией Квачевой.

Как отметила Ирина Квачева, этот фильм – инициатива старших танцоров.

- Много лет мы собирались сделать фильм, но делали только маленькие видео-зарисовки о конкретных событиях и поездках. Ребята решили, что фильм будет для всех приятным и запоминающимся событием, тем более что мы должны переходить на новые формы работы. Решили, пусть в центре будут просто человеческие переживания. Конечно, будут меняться составы коллектива: одни танцоры приходят – другие уходят, но переживания перед рождественским концертом у всех одинаковые. Это ожидание зрителя, ожидание новых номеров, подарков, поздравление дебютантов, чествование выпускников. А нам просто нужно поделиться всем этим в фильме, - рассказывает Ирина Квачева.

Снимали и монтировали фильм тоже танцоры, они же студенты различных вузов. Благодаря председателю комитета по культуре и туризму Гатчинского района С.Ю. Никитину, коллектив сделал качественную запись с профессиональным светом и звуком на сцене «Победы», после съемки «Новогодних наказов». Очень благодарны Центру творчества юных за стильную фотозону. Все вместе это гармонично сложилось в красивую историю.

- Получилось так, что этот фильм больше о нашем желании танцевать и делиться радостью танца, о той энергетике, которую нам дарят зрители, заряжая нас на новый танцевальный год. Конечно, нам очень хотелось получить эмоции и обратную связь со зрительным залом, - говорит Ирина Квачева.

В этом году все чаще танцоры, друзья и поклонники коллектива разделяли радость творчества в онлайн формате. До марта-апреля тренеры успели вывезти составы и показать наработанное. Летом очень помог лагерь «Маяк» в Вырице. Дети смогли собраться после трех месяцев сидения дома. Все соскучились по танцу, по общению, просто по движению, по нормальным дружеским контактам. Как говорят специалисты, тренировки онлайн – это ведь чисто для поддержания формы, чтобы не забыть то, что было раньше.

По традиции, номера к празднику готовили все составы «Жемчужины». Но в фильм вошли даже не все дебютные номера. Зато их можно увидеть на страничке «Жемчужины», а еще лагерные выезды 2020 года, танцевальную подборку как новых номеров, так и давно полюбившихся.

В соцсетях родители благодарят за новогодние и рождественские видео. Пишут: «Как будто побывали на концерте - и посмеялись, и поплакали». А главное, все надеются, что очень скоро танцоры «Жемчужины» будут радовать зрителей со сцены.

- С огромным удовольствием вновь окунулась в мир, созданный нашими замечательными тренерами и вожатыми. Сколько любви и эмоций вы дарите не только нашим детям, но и нам, их родителям. Спасибо, что вы есть у нас, - пишет мама танцора Татьяна.

- Как же было классно в 2020 году! Пусть он был и немного сложным, но это не помешало нам дружно и весело проводить время вместе, и, конечно, танцевать, - уверены тренеры.

Рождественские каникулы «Жемчужины» продолжались до 18 января, а потом для всех групп начались занятия по расписанию.

- Мы столько лет нарабатывали вариации, костюмы, постановки. Столько лет с хорошей позитивной энергией двигались вперед, что и этот год нас не выбил из колеи. Конечно, этот новый формат для нас не выход, но мы решили: пусть он будет, как временный, на этот сложный период. В 2021 году мы очень надеемся, что сможем в очном формате вывезти детей на концерты и фестивали. Общие эмоции, человеческий контакт необходимы, чтобы оставаться тонкими, чувствующими и современными людьми, - уверена Ирина Квачева.



