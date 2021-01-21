Уколоться и забыть

Защищает ли вакцина от заражения на 100 процентов?

Нет. Ни одна вакцина не защищает со 100-процентной эффективностью: есть, например, люди, вообще невосприимчивые к вакцинации (у них не формируются антитела). Но то, что прививка намного снижает риск заболеть, - это факт.

"Оценивая эффективность вакцины с точки зрения возможности заболеть после первой и второй вакцинации, мы видим, что эти показатели минимальны", - заявил замминистра здравоохранения Пугачев. Как ранее сообщал глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина "Спутник V" (в нашей стране она маркирована как "Гам-КОВИД-Вак") показала эффективность 92%.

Как долго будет действовать вакцина?

Александр Гинцбург считает, что "Спутник V" будет защищать от заражения "короной" в течение двух лет (так работает аналогичная вакцина от лихорадки Эбола). Но понятно, что правду мы точно узнаем только спустя те самые два года. Что касается "ЭпиВакКороны", про эту вакцину ее создатели сказали, что она формирует антитела на срок минимум 8 месяцев, это уже подтверждено на приматах. Возможно, что и у этой вакцины протективный эффект будет сохраняться более продолжительное время. Но поскольку исследования продолжаются, в инструкции к обеим вакцинам указано: "Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна".

Как правильно проводить прививку?

До вакцинации обязательны осмотр и беседа с врачом - он дает допуск к прививке с учетом анамнеза пациента. Обязательно измерение температуры: если она выше 37°C, прививку не делают. После укола пациент должен 20-30 минут оставаться в медучреждении, чтобы получить помощь, если вдруг возникнет аллергическая реакция. В инструкции к обеим применяемым сегодня российским вакцинам указано, что в прививочном кабинете должно быть все необходимое для купирования аллергического шока (впрочем, это условие касается абсолютно всех прививок).

Есть ли очередность?

С переходом к массовой вакцинации на прививку записывают всех желающих старше 18 лет. При этом, если доз вакцины сразу не хватит на всех, очередность все же будет. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, "в приоритете граждане старше 55-60 лет, а также люди с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями". Такой же подход используется и для защиты от гриппа: прививают в первую очередь группы риска.

Кому нельзя вакцинироваться?

Прививаться нельзя людям, у которых есть противопоказания:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

- тяжелые аллергические реакции;

- острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - в таких случаях прививку можно делать через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет;

- если после введения первой дозы были тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, судорожный синдром, температура выше 40°C и т.д.), вторую прививку не делают.

С осторожностью делают прививки при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных недугах, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, миокардитах, эндокардитах, перикардитах. Начались испытания ее применения у онкобольных.

Решение о прививке принимает врач, основываясь на оценке соотношения пользы и риска для конкретного пациента.

Нужно ли беречься после вакцинации?

Да, нужно. Иммунный ответ (антитела, защищающие от заражения) начинает формироваться через две недели после первой прививки, а максимального уровня достигает через неделю после введения второй дозы, то есть через 28 дней после первой прививки. Все это время нужно беречься - носить маску, избегать людных мест, свести к минимуму контакты.

Более того, в минздраве рекомендуют продолжать носить маску и дальше - пока не стихнет эпидемия. "Граждане, прошедшие вакцинацию, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", - заявил глава минздрава Михаил Мурашко. Он объяснил, что прививка надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но привитый человек может передать инфекцию тем, кто не защищен. А ношение маски этому помешает.

Зачем вводят электронные сертификаты вакцинации?

В России электронный сертификат вакцинации с доступным к скачиванию QR-кодом стали оформлять с января через портал госуслуг. Для тех, кто привился в декабре и не нашел своего сертификата в личном кабинете на портале госуслуг, можно обратиться в медучреждение, где была сделана прививка, для передачи данных о вакцинации в единую базу.

Пока этот сертификат говорит только об одном: что человек сделал прививку против COVID-19, пояснили "РГ" в минздраве. Но в дальнейшем, возможно, у сертификата появятся и другие функции. Например, в Москве власти сообщили, что разблокируют социальные карты для бесплатного проезда в городском транспорте для тех, кто пройдет вакцинацию. Пообещали снять ограничения сделавшим прививку и получившим сертификат и в Башкирии.

Будут ли выпускать за границу без прививки от COVID-19?

В ближайшей перспективе у ЕС нет планов изменить порядок выдачи виз, сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для их получения. Хотя, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, внедрение иммунных паспортов из-за пандемии - тема для обсуждения. На самом деле дискуссии по этому поводу идут еще с весны. При этом в ВОЗ тоже пока не считают нужным вводить такие паспорта: пока вакцин не хватает, пока не ясно, как долго они защищают, введение ограничений при международных поездках неизбежно приведет к дискриминации отдельных стран и групп населения. Одним словом, запрещать туристам без прививок посещать другую страну сейчас нельзя - это требует серьезных изменений в законодательстве. Однако пока эпидемия продолжается, будут сохраняться обязательное тестирование и карантинные меры.

Тем временем. Прививка после 90 лет

Сделать прививку от "короны" после 90 лет - как вам такое решение? Сотрудники Центра имени Гамалеи не только создали вакцину против COVID-19, но и защищают себя от угрозы заражения, невзирая на возраст.

Два ведущих научных сотрудника центра привились "Спутником V" в солидном возрасте: Наталья Николаевна Костюкова на 96-м году жизни и Виктор Абрамович Зуев в 91 год, - сообщил портал стопкоронавирус.рф. Сам 68-летний Александр Гинцбург, директор учреждения, привился в качестве эксперимента только-только синтезированной вакциной еще в марте прошлого года. По словам академика Гинцбурга, антитела у него сохранились до сих пор на том же уровне, что были через три недели после второй вакцинации.

Напоминаем, в конце декабря по итогам клинических испытаний "Спутником V" разрешено прививать граждан старше 60 лет.

Что касается второй нашей вакцины - "ЭпиВакКорона", - ее клинические исследования продолжаются, и среди добровольцев, как стало известно "РГ", есть пожилые участники - даже старше 80 лет.





"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/19/rg-otvechaet-na-samye-populiarnye-voprosy-o-vakcinacii.html

Фото pixabay.com



