Внимание, конкурс!

Конкурс приурочен к государственному празднику «День защитника Отечества» и проводится ежегодно 23 февраля.

К участию в конкурсе приглашаются граждане постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации: одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и старше. Школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы, поэты, молодые авторы и исполнители произведений в песенном, музыкально-инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества.

Каждый участник конкурса представляет любое количество произведений.

Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр» (классический и юмористический).

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург.

Дата проведения: с 22 февраля 2021г. по 23 февраля 2021 г.

Начало: 13.00 час.

Дата подачи заявок: до 21 февраля 2021г. /включительно/

Подробности о конкурсе можно узнать по телефонам:

(812)-431-35-17, м/т 679-82-90, 8-967-535-15-51

и на сайте www.Soyuz-kulturа.com