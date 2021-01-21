Внимание, конкурс!

Конкурс приурочен к государственному празднику «День защитника Отечества» и проводится ежегодно 23 февраля.
К участию в конкурсе приглашаются граждане постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации: одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и старше. Школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы, поэты, молодые авторы и исполнители произведений в песенном, музыкально-инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества.
Каждый участник конкурса представляет любое количество произведений.
Участниками конкурса
могут стать как
любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного
художественного творчества, включающего
в себя: авторское,
поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное,
хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.
Конкурс проводится по следующим
номинациям: «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное
слово», «Музыкально-инструментальное
искусство», «Хореография», «Авторская
песня», «Оригинальный жанр»,
«Разговорный жанр» (классический
и юмористический).
Место проведения: Россия, г.
Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 22 февраля 2021г. по 23
февраля 2021 г.
Начало: 13.00 час.
Дата подачи заявок: до 21 февраля 2021г.
/включительно/
Подробности о конкурсе можно узнать по
телефонам:
(812)-431-35-17, м/т 679-82-90, 8-967-535-15-51
и на сайте www.Soyuz-kulturа.com