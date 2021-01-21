Внимание, конкурс!

Внимание, конкурс!

Ежегодный Всероссийский открытый дистанционный (online) конкурс России «Есть такая профессия - Родину защищать!», посвященный Дню защитника Отечества, проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Рубрики : Культура     21 Jan 2021

Конкурс приурочен к государственному празднику «День защитника Отечества» и проводится ежегодно  23  февраля.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  граждане  постсоветского пространства,  СНГ  и  Российской  Федерации:  одаренные  дети,  подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и старше. Школьники, учащиеся,  студенты, кадеты  казачьих и  иных  корпусов и классов,  военнослужащие  войсковых  частей,  силовых  структур,  курсанты высших  военных  учебных  заведений  и  училищ,  творческие  коллективы,  поэты,  молодые авторы  и  исполнители  произведений  в  песенном,  музыкально-инструментальном  и  хореографическом  жанрах  народного  творчества.

Каждый  участник  конкурса  представляет  любое  количество произведений.

Участниками  конкурса  могут  стать  как  любители,  так  и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего  в  себя:  авторское,  поэтическое,  вокальное,  музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное  искусство», «Хореография», «Авторская  песня», «Оригинальный  жанр», «Разговорный  жанр»  (классический  и юмористический).

 

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург.

Дата проведения: с 22 февраля 2021г. по 23 февраля 2021 г.

Начало: 13.00 час.

Дата подачи заявок: до 21 февраля 2021г. /включительно/

 

Подробности о конкурсе можно узнать по телефонам:

(812)-431-35-17, м/т 679-82-90, 8-967-535-15-51

и на сайте www.Soyuz-kulturа.com

 

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