Получить удостоверение многодетной семьи можно в МФЦ

Чтобы упростить процедуру выдачи удостоверения многодетным семьям, Процессным офисом Ленинградской области и комитетом социальной защиты населения был проведен реинжиниринг этой услуги.

Для сокращения времени предоставления услуги многофункциональные центры (МФЦ) наделили полномочиями по изготовлению удостоверения. Раньше «корочку» многодетной семьи выдавали только в районном центре социальной защиты. Таким образом, была исключена излишняя транспортировка документов, и срок предоставления услуги сократился с 30 до 12 рабочих дней.

Сегодня оформить документ, подтверждающий статус семьи, в которой трое и более детей, может один из родителей или представитель, подав заявление в любой МФЦ Ленинградской области, на портале Госуслуг gosuslugi.ru или региональном портале gu.lenobl.ru.

Еще одно новшество — в филиалах МФЦ заявителю бесплатно сделают фотографию для документа.

Также создан юридически значимый реестр многодетных семей Ленинградской области. Теперь для получения мер социальной поддержки им не потребуется предоставлять само удостоверение.

Напомним, статус многодетной семьи дает право на получение земельного и материнского капиталов, льготный проезд на железнодорожном транспорте, денежную выплату на покупку школьной формы и принадлежностей, компенсацию на оплату ЖКХ и другие меры соцподдержки.

В Ленинградской области статус многодетных присвоен более 52 тысячам семей.