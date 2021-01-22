«В Рождество все немного волхвы»

В декабре благотворительный фонд «Благо Дари» провёл ставшую уже традиционной акцию «Рождество для всех». Волонтёры собирали сладкие подарки для детей из подопечных семей и небольшие подарочные наборы для бездомных людей и малоимущих жителей города, приходящих на раздачи горячей еды.

Также волонтеры фонда издали уже полюбившийся гатчинцам ежегодный благотворительный фотокалендарь с видами Гатчины. В этом году календарь издан в поддержку проекта «Помощь бездомным. Гатчина» и связан с темой дома и бездомности.

В Просветительском центре гатчинского Покровского собора 20 декабря прошла новогодняя благотворительная ярмарка участников проекта «Гатчинская Хурма». Здесь можно было пообщаться, приобрести вязаные (и не только) изделия, угоститься домашней выпечкой. Все собранные средства были переданы в фонд «Благо Дари» — на покупку подарков для подопечных семей и бездомных людей.

Дети из подопечных семей фонда «Благо Дари» как всегда в декабре и начале января очень ждали праздников — новогодних и рождественских ёлок и Деда Мороза. Учитывая ограничения из-за пандемии, широкие празднования провести не удалось. Но волонтёры фонда всё же провели небольшой, но настоящий праздник с участием Деда Мороза. Каждый ребëнок ушëл домой с подарком и ощущением праздника. Подарки от Деда Мороза передали и тем ребятам, которые оставались дома.

На последней предновогодней раздаче горячей еды бездомным и малоимущим людям Гатчины, которая прошла 30 декабря, присутствовал лично Дед Мороз. Он тепло поздравил всех и раздал людям подарочные наборы с консервами, средствами гигиены, тёплыми перчатками и носками. А 6 января, в самый канун Рождества, волонтёры передали бездомным 25 шерстяных комплектов (носки, варежки, шарфы и шапки), связанных участниками проекта «Гатчинская Хурма» специально к холодам. Оставшиеся шерстяные вещи передали в Гатчинский психоневрологический интернат - для одиноких пожилых людей, которые тоже всегда очень радуются «домашним» подаркам.

Кстати, новый сезон «Гатчинской Хурмы» стартовал незамедлительно: рукодельницы вяжут к 8 марта шерстяные пледы и накидки на ноги для жителей Гатчинского Психоневрологического интерната. Тёплые подарки сотрудники интерната передадут тем, кто ограничен в передвижении - инвалидам-колясочникам и лежачим проживающим.





Фото взяты со страницы фонда «Благо Дари» ВКонтакте