В Таицком поселении почтили память героев

Из-за пандемии мероприятия прошли в сокращенном формате. В церемонии возложения цветов и венков у братского захоронения на территории церкви во имя святителя Алексия митрополита Московского приняли участие руководители Таицкого поселения Тамара Павлова и Ирина Львович, депутат поселения Иван Сидоров, сотрудники администрации, председатель Совета ветеранов поселения Людмила Ашмарина, заместитель директора Таицкой школы Елена Никонова, а также школьники и ветераны.

В этот же день они возложили красные гвоздики и венки на территории братского захоронения в деревне Тихвинка.

Администрация и Совет ветеранов Таицкого поселения выражают благодарность старшеклассникам Таицкой школы, которые привели в порядок территорию братского захоронения в поселке Тайцы и расчистили дорожки в преддверии торжественно-траурных мероприятий, а также Ивану Сидорову, который расчистил территорию братского захоронения в деревне Тихвинка.