В Таицком поселении почтили память героев

Из-за
пандемии мероприятия прошли в сокращенном формате. В церемонии возложения
цветов и венков у братского захоронения на территории церкви во имя святителя
Алексия митрополита Московского приняли участие руководители Таицкого поселения
Тамара Павлова и Ирина Львович, депутат поселения Иван Сидоров, сотрудники
администрации, председатель Совета ветеранов поселения Людмила Ашмарина,
заместитель директора Таицкой школы Елена Никонова, а также школьники и
ветераны.
В
этот же день они возложили красные гвоздики и венки на территории братского
захоронения в деревне Тихвинка.
Администрация
и Совет ветеранов Таицкого поселения выражают благодарность старшеклассникам
Таицкой школы, которые привели в порядок территорию братского захоронения в
поселке Тайцы и расчистили дорожки в преддверии торжественно-траурных мероприятий,
а также Ивану Сидорову, который расчистил территорию братского захоронения в
деревне Тихвинка.