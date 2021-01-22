Вручили карту и ПИН-код…

Данные преступления, в отличие от мошенничеств с банковскими картами, успешно раскрываются, и преступникам выносят обвинительные приговоры. Речь, в частности, идет о тех случаях, когда некие злоумышленники расплачиваются в магазинах чужими пластиковыми карточками. Или снимают с них деньги в банкомате, зная ПИН-код.

В конце прошлого года был вынесен обвинительный приговор студенту гатчинского колледжа, который не только снял деньги с чужой карты, но и стащил чужой «айфон». За что и провел полгода в камере следственного изолятора – до суда.

В марте прошлого года у жительницы Пудости находился в гостях ее знакомый – Дмитрий Б., студент колледжа. В 11 вечера хозяйка попросила его купить спиртного и дала свою банковскую карту, сообщив ПИН-код. При этом разрешила потратить с карты не больше трех тысяч рублей. По словам владелицы карты, молодой человек ушел …и вернулся под утро. А потом оказалось, что с банковского счета исчезло 6500 рублей.

Впоследствии, допрошенный в качестве обвиняемого по уголовному делу, Дмитрий Б. честно признался, что снял с чужой карты лишние 3500 рублей. Сначала купил спиртного – на три тысячи, вернулся в квартиру, они вместе с хозяйкой это спиртное выпили, а затем он незаметно снова взял банковскую карту, пошел к банкомату на той же улице в Пудости, снял оставшиеся на счету 3500 рублей и потратил на собственные нужды. Утром он незаметно вернул карту в квартиру.

Но на этой мелкой краже студент колледжа не остановился. В следующий раз, будучи в гостях, он прибрал к рукам чужой iPhone7 в корпусе черного цвета. С учетом износа, стоимость телефона – 30000 рублей. Хозяйка заметила пропажу, когда гость вышел из квартиры, а вместе с ним исчез ее мобильник.

Потерпевшая обратилась в полицию. Гражданина Б. допросили как главного подозреваемого и привлекли к уголовной ответственности. Он сознался в краже телефона. Рассказал, что в тот день, будучи в гостях, попросил у хозяйки разрешения воспользоваться ее сотовым телефоном. Когда женщина отвлеклась и ушла в другую комнату к ребенку, он решил похитить телефон и вышел с ним из квартиры. Этот iPhone7 он в тот же день продал таксисту.

Дмитрию Б. предъявили обвинение в краже денег с банковской карты и в хищении телефона. И заключили под стражу.

В ноябре обвиняемый предстал перед судом. В судебном заседании гражданин Б. свою вину в краже денег и «айфона» признал полностью. От дачи подробных показаний об обстоятельствах совершения преступлений отказался. Однако суд счел его вину доказанной совокупностью исследованных доказательств. В том числе показаниями потерпевшей и свидетельницы, которая присутствовала, когда Дмитрию вручали банковскую карту и отправляли за покупками.

Выписка о движении денежных средств подтвердила, что в ту ночь через банкомат в Пудости на улице Зайончковского с банковской карты потерпевшей были дважды сняты деньги: 3000 и 3500 рублей.

При назначении наказания 21-летнему Дмитрию Б., с неполным средним образованием, холостому, нетрудоустроенному, суд учел степень общественной опасности совершенных им преступлений и его характеристики.

Во время учебы гражданин Б. неоднократно поощрялся грамотами и благодарственными письмами. Он ухаживает за престарелой бабушкой-инвалидом; частично – на сумму 4000 рублей – возместил потерпевшей материальный ущерб. Свидетельница охарактеризовала подсудимого положительно – как доброго по характеру, не злоупотребляющего алкоголем человека.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины и раскаяние в совершенных преступлениях, молодой возраст подсудимого, а также действия, направленные на заглаживание вреда. Отягчающих обстоятельств не усмотрели.

В итоге суд пришел к выводу, что можно назначить условное наказание, поскольку исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменили: с содержания под стражей – на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимого 29500 рублей в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба суд счел подлежащим удовлетворению в полном объеме. Эти требования обоснованы и признаны самим подсудимым. Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику за участие в уголовном деле по назначению следователя и суда, решено взыскать с подсудимого в доход государства.

Гатчинский городской суд признал Дмитрия Б. виновным по двум частям статьи 158 УК РФ: в краже с причинением значительного ущерба и в хищении денег с чужого банковского счета. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний гражданину Б. дали два года лишения свободы. Однако реальное наказание заменили условным – с испытательным сроком на два года.

На осужденного возложили обязанности не менять место жительства без предварительного уведомления об этом специализированного государственного органа и являться на регистрацию не реже раза в месяц.



