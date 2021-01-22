Вручили карту и ПИН-код…

Данные
преступления, в отличие от мошенничеств с банковскими картами, успешно
раскрываются, и преступникам выносят обвинительные приговоры. Речь, в
частности, идет о тех случаях, когда некие злоумышленники расплачиваются в
магазинах чужими пластиковыми карточками. Или снимают с них деньги в банкомате,
зная ПИН-код.
В
конце прошлого года был вынесен обвинительный приговор студенту гатчинского
колледжа, который не только снял деньги с чужой карты, но и стащил чужой
«айфон». За что и провел полгода в камере следственного изолятора – до суда.
В
марте прошлого года у жительницы Пудости находился в гостях ее знакомый –
Дмитрий Б., студент колледжа. В 11 вечера хозяйка попросила его купить
спиртного и дала свою банковскую карту, сообщив ПИН-код. При этом разрешила
потратить с карты не больше трех тысяч рублей. По словам владелицы карты,
молодой человек ушел …и вернулся под утро. А потом оказалось, что с банковского
счета исчезло 6500 рублей.
Впоследствии,
допрошенный в качестве обвиняемого по уголовному делу, Дмитрий Б. честно
признался, что снял с чужой карты лишние 3500 рублей. Сначала купил спиртного –
на три тысячи, вернулся в квартиру, они вместе с хозяйкой это спиртное выпили,
а затем он незаметно снова взял банковскую карту, пошел к банкомату на той же
улице в Пудости, снял оставшиеся на счету 3500 рублей и потратил на собственные
нужды. Утром он незаметно вернул карту в квартиру.
Но
на этой мелкой краже студент колледжа не остановился. В следующий раз, будучи в
гостях, он прибрал к рукам чужой iPhone7 в корпусе черного цвета. С учетом
износа, стоимость телефона – 30000 рублей. Хозяйка заметила пропажу, когда
гость вышел из квартиры, а вместе с ним исчез ее мобильник.
Потерпевшая
обратилась в полицию. Гражданина Б. допросили как главного подозреваемого и
привлекли к уголовной ответственности. Он сознался в краже телефона. Рассказал,
что в тот день, будучи в гостях, попросил у хозяйки разрешения воспользоваться
ее сотовым телефоном. Когда женщина отвлеклась и ушла в другую комнату к
ребенку, он решил похитить телефон и вышел с ним из квартиры. Этот iPhone7 он в
тот же день продал таксисту.
Дмитрию
Б. предъявили обвинение в краже денег с банковской карты и в хищении телефона.
И заключили под стражу.
В
ноябре обвиняемый предстал перед судом. В судебном заседании гражданин Б. свою
вину в краже денег и «айфона» признал полностью. От дачи подробных показаний об
обстоятельствах совершения преступлений отказался. Однако суд счел его вину
доказанной совокупностью исследованных доказательств. В том числе показаниями
потерпевшей и свидетельницы, которая присутствовала, когда Дмитрию вручали
банковскую карту и отправляли за покупками.
Выписка
о движении денежных средств подтвердила, что в ту ночь через банкомат в Пудости
на улице Зайончковского с банковской карты потерпевшей были дважды сняты
деньги: 3000 и 3500 рублей.
При
назначении наказания 21-летнему Дмитрию Б., с неполным средним образованием,
холостому, нетрудоустроенному, суд учел степень общественной опасности
совершенных им преступлений и его характеристики.
Во
время учебы гражданин Б. неоднократно поощрялся грамотами и благодарственными
письмами. Он ухаживает за престарелой бабушкой-инвалидом; частично – на сумму
4000 рублей – возместил потерпевшей материальный ущерб. Свидетельница
охарактеризовала подсудимого положительно – как доброго по характеру, не
злоупотребляющего алкоголем человека.
В
качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины и раскаяние в
совершенных преступлениях, молодой возраст подсудимого, а также действия,
направленные на заглаживание вреда. Отягчающих обстоятельств не усмотрели.
В
итоге суд пришел к выводу, что можно назначить условное наказание, поскольку
исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменили: с содержания
под стражей – на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Гражданский
иск потерпевшей о взыскании с подсудимого 29500 рублей в счет возмещения
причиненного преступлением материального ущерба суд счел подлежащим
удовлетворению в полном объеме. Эти требования обоснованы и признаны самим
подсудимым. Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения
защитнику за участие в уголовном деле по назначению следователя и суда, решено
взыскать с подсудимого в доход государства.
Гатчинский
городской суд признал Дмитрия Б. виновным по двум частям статьи 158 УК РФ: в
краже с причинением значительного ущерба и в хищении денег с чужого банковского
счета. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний
гражданину Б. дали два года лишения свободы. Однако реальное наказание заменили
условным – с испытательным сроком на два года.
На
осужденного возложили обязанности не менять место жительства без
предварительного уведомления об этом специализированного государственного
органа и являться на регистрацию не реже раза в месяц.