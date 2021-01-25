«Растревоженная память»

Экспозиция объединила
более шестидесяти работ народного коллектива - студии флористики «Волшебная
соломка» Культурно-досугового комплекса «Красносельский», созданных в рамках
проекта "Была война, была блокада, была Победа…"
Мастера студии под
руководством очевидца блокадных событий Георгия Павловича Энгельке создают
картины из стеблей ржи, пшеницы, овса, ячменя и тритикале. Выполненные ими
произведения из соломки отличают мягкий золотистый цвет и тонкость обработки
материала.
Работы, представленные в
Памятном зале, посвящены теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
Каждый из авторов по-своему пытается осмыслить те трагические события в истории
нашей страны, находя выразительные и пронзительные образы-символы.
Многие произведения
выполнены на основе фотографий военных фотокорреспондентов, на них запечатлены
знакомые нам по снимкам блокадные образы и сцены жизни осажденного города.