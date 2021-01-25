«Растревоженная память»

Экспозиция объединила более шестидесяти работ народного коллектива - студии флористики «Волшебная соломка» Культурно-досугового комплекса «Красносельский», созданных в рамках проекта "Была война, была блокада, была Победа…"

Мастера студии под руководством очевидца блокадных событий Георгия Павловича Энгельке создают картины из стеблей ржи, пшеницы, овса, ячменя и тритикале. Выполненные ими произведения из соломки отличают мягкий золотистый цвет и тонкость обработки материала.

Работы, представленные в Памятном зале, посвящены теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Каждый из авторов по-своему пытается осмыслить те трагические события в истории нашей страны, находя выразительные и пронзительные образы-символы.

Многие произведения выполнены на основе фотографий военных фотокорреспондентов, на них запечатлены знакомые нам по снимкам блокадные образы и сцены жизни осажденного города.