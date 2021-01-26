Гатчина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков

Гатчинцы чтят память воинов-освободителей, героев Великой Отечественной войны.

В 10 часов утра на площади Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику «Защитникам и освободителям Гатчины и годы Великой Отечественной войны». Алые гвоздики к подножию монумента возложили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Лариса Пункина, Людмила Тептина, Александр Русских и председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин.

Почетный караул у памятника несли члены Гатчинского военно-исторического общества.

Цветы будут также возложены у мемориала комсомольцам-подпольщикам в парке «Сильвия», у памятника погибшим в концлагерях в 1941-1944 годах на 48 км Тосненской ветки железной дороги и на воинском мемориале в Гатчине.



