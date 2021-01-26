Гатчина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков

Гатчинцы чтят память воинов-освободителей, героев Великой Отечественной войны.
В 10 часов утра на площади Победы прошла
церемония возложения цветов к памятнику «Защитникам и освободителям Гатчины и
годы Великой Отечественной войны». Алые гвоздики к подножию монумента возложили
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко,
Лариса Пункина, Людмила Тептина, Александр Русских и председатель комитета по
культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин.
Почетный караул у памятника несли члены
Гатчинского военно-исторического общества.
Цветы будут также возложены у мемориала
комсомольцам-подпольщикам в парке «Сильвия», у памятника погибшим в концлагерях
в 1941-1944 годах на 48 км Тосненской ветки железной дороги и на воинском
мемориале в Гатчине.