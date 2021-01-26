Гатчина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков

Гатчина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков

Сегодня, 26 января, Гатчинский День победы, второй день рождения нашего города. Ровно 77 лет назад Гатчина была освобождена от фашистских захватчиков.

Рубрики : Общество     26 Jan 2021

Гатчинцы чтят память воинов-освободителей, героев Великой Отечественной войны.

В 10 часов утра на площади Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику «Защитникам и освободителям Гатчины и годы Великой Отечественной войны». Алые гвоздики к подножию монумента возложили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Лариса Пункина, Людмила Тептина, Александр Русских и председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин.

Почетный караул у памятника несли члены Гатчинского военно-исторического общества.

Цветы будут также возложены у мемориала комсомольцам-подпольщикам в парке «Сильвия», у памятника погибшим в концлагерях в 1941-1944 годах на 48 км Тосненской ветки железной дороги и на воинском мемориале в Гатчине.

 


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