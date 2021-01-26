18-го января, вечером, в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции позвонила жительница Войсковиц. Она сообщила, что в доме на площади Манина ее соседка зарезала своего мужа. По словам самой подозреваемой, «он хрипел и потом перестал дышать».

При выезде на место информация подтвердилась. На диване в квартире на площади Манина полицейские обнаружили труп 45-летнего Андрея Ф. со следами насильственной смерти – колото-резаной раной в области сердца. Убитый лежал на спине, раскинув руки.

На месте по подозрению в совершении данного преступления была задержана 58-летняя Татьяна Ш., не работающая. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ: убийство.