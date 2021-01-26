18-го января, вечером, в дежурную часть Войсковицкого
отдела полиции позвонила жительница Войсковиц. Она сообщила, что в доме на
площади Манина ее соседка зарезала своего мужа. По словам самой подозреваемой,
«он хрипел и потом перестал дышать».
При выезде на место информация подтвердилась. На
диване в квартире на площади Манина полицейские обнаружили труп 45-летнего
Андрея Ф. со следами насильственной смерти – колото-резаной раной в области
сердца. Убитый лежал на спине, раскинув руки.
На месте по подозрению в совершении данного
преступления была задержана 58-летняя Татьяна Ш., не работающая. Возбуждено
уголовное дело по статье 105 УК РФ: убийство.