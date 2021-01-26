Свет любви и благодарности

Гюзель Амирова стала одним из членов жюри конкурса, проводимого в рамках флешмоба «Свет в будущее». Напомним, организаторы флешмоба предложили гатчинцам собственными руками создать уличную гирлянду из фонариков, сделанных из вторсырья. В итоге в городском сквере «Юность» появилась целая аллея сказочных авторских светильников, которая так полюбилась гатчинцам, что её решили оставить на своём месте до конца января.

Своеобразным и не менее эффектным «продолжением» гирлянды стала небольшая новогодняя выставка Гюзель Амировой в библиотеке им. А.И. Куприна. В вестибюле библиотеки, под новогодней ёлкой, увешанной «литературными» украшениями (что само по себе любопытно), расположились несколько светящихся арт-объектов, выполненных из... Но мы, пожалуй, не станем раскрывать тайну этого удивительного материала, предоставив эту возможность нашим читателям. Приходите и всё увидите своими глазами!

Гюзель Амирова — экохудожник, экоскульптор и мастер арт-сайклинга (художественного перевоплощения). Иными словами, она создаёт арт-обьекты, картины, панно, бижутерию, светильники, сувениры и т.п. из ценного ресурса, который в обществе принято считать бесполезным мусором. Творчество Гюзель показывает, как изделия, выполненные из бросовых, казалось бы, материалов, могут выступать в качестве художественной альтернативы экомышления.

Сама Гюзель в таком волшебном преобразовании вторсырья в произведение искусства видит свой путь, свой вклад, свою благодарность планете, которая подарила нам самое ценное, что у нас есть — жизнь. Как она считает, у каждого из нас свой путь, свой вклад и своя благодарность. Кто-то сажает деревья, кто-то сортирует мусор и сдает на переработку всю неорганику, кто-то производит экологически чистые продукты, кто-то не покупает лишнего и не использует химические средства в быту.

«Моё творчество - это всего лишь одна река из множества других рек, таких могучих и неповторимых, которые стремительным потоком соединяются в моря и океаны, - считает Гузель. - И то, что нас всех объединяет, - это любовь. Это желание, чтобы наши дети и внуки жили в мире, наполненном гармонией, чистотой и красотой. Это сила намерения преображать, преобразовывать те ресурсы, которые дарит нам наша планета. Это возможность осознать ту уникальность и неповторимость, тот непостижимый смысл, который вложен в человека, как в самое потрясающее и удивительное создание природы».

Выставка авторских светильников Гюзель Амировой продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до конца января.



