Свет любви и благодарности

Гюзель Амирова стала
одним из членов жюри конкурса, проводимого в рамках флешмоба «Свет в будущее».
Напомним, организаторы флешмоба предложили гатчинцам собственными руками
создать уличную гирлянду из фонариков, сделанных из вторсырья. В итоге в
городском сквере «Юность» появилась целая аллея сказочных авторских
светильников, которая так полюбилась гатчинцам, что её решили оставить на своём
месте до конца января.
Своеобразным и не менее
эффектным «продолжением» гирлянды стала небольшая новогодняя выставка Гюзель
Амировой в библиотеке им. А.И. Куприна. В вестибюле библиотеки, под новогодней
ёлкой, увешанной «литературными» украшениями (что само по себе любопытно),
расположились несколько светящихся арт-объектов, выполненных из... Но мы,
пожалуй, не станем раскрывать тайну этого удивительного материала, предоставив
эту возможность нашим читателям. Приходите и всё увидите своими глазами!
Гюзель Амирова —
экохудожник, экоскульптор и мастер арт-сайклинга (художественного
перевоплощения). Иными словами, она создаёт арт-обьекты, картины, панно,
бижутерию, светильники, сувениры и т.п. из ценного ресурса, который в обществе
принято считать бесполезным мусором. Творчество Гюзель показывает, как изделия,
выполненные из бросовых, казалось бы, материалов, могут выступать в качестве
художественной альтернативы экомышления.
Сама Гюзель в таком
волшебном преобразовании вторсырья в произведение искусства видит свой путь,
свой вклад, свою благодарность планете, которая подарила нам самое ценное, что
у нас есть — жизнь. Как она считает, у каждого из нас свой путь, свой вклад и
своя благодарность. Кто-то сажает деревья, кто-то сортирует мусор и сдает на
переработку всю неорганику, кто-то производит экологически чистые продукты,
кто-то не покупает лишнего и не использует химические средства в быту.
«Моё творчество - это
всего лишь одна река из множества других рек, таких могучих и неповторимых,
которые стремительным потоком соединяются в моря и океаны, - считает Гузель. -
И то, что нас всех объединяет, - это любовь. Это желание, чтобы наши дети и
внуки жили в мире, наполненном гармонией, чистотой и красотой. Это сила
намерения преображать, преобразовывать те ресурсы, которые дарит нам наша
планета. Это возможность осознать ту уникальность и неповторимость, тот
непостижимый смысл, который вложен в человека, как в самое потрясающее и
удивительное создание природы».
Выставка авторских
светильников Гюзель Амировой продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до конца
января.