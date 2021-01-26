Внимание, конкурс!

В целях сохранения и
увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских
воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в
локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения
чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического
наследия России, Организаторы конкурса проводят Всероссийский ежегодный литературный
конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк,
стихотворение, рисунок, фотографию и
текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Союз Писателей России; Министерство
обороны Российской Федерации; Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство
культуры Российской Федерации; Российская государственная библиотека; Издательский
дом «Не секретно».