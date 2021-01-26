Внимание, конкурс!

Внимание, конкурс!

Приглашаем принять участие в 7-м Всероссийском литературном кон-курсе «Герои Великой Победы-2021».

Рубрики : Общество     26 Jan 2021

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок,  фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

Союз Писателей России; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Российская государственная библиотека; Издательский дом «Не секретно».

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