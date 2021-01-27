Ленинградская область вспоминает святую дату

«Мы сегодня вспоминаем святую дату, знаковую для всего человечества. Эта дата позволила всем ленинградцам почувствовать себя свободными. Война ещё продолжалась, но самое страшное уже осталось позади. Но не было бы Великой Победы без героев лужской земли, полтора месяца сдерживавших фашистов на подступах к Ленинграду. Эти полтора месяца легли в основу Победы. Мы должны ещё вспомнить про партизанский обоз, собранный лужанами, пришедший на помощь ленинградцам в самое тяжёлое для них время. Сегодня я хочу отдать дань ветеранам — ныне живущим и тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, и всем, кто носит звание «блокадник» — это люди, которые пережили самые страшные условия», — сказал глава региона, обращаясь к лужанам.

Здесь, на Лужском рубеже, в августе 1941 года решалась судьба Ленинграда — лужская оборонительная группа задержала немецко-фашистские войска, благодаря чему удалось возвести необходимые укрепления на подступах к Ленинграду и эвакуировать около 500 тысяч жителей.