Материнский капитал увеличился

Поручение о продлении программы маткапитала и увеличении выплат дал Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Так, на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года, теперь полагается 483 881 рубль вместо 466 тысяч. Если с 1 января 2020 года в семье родился или будет усыновлен второй ребенок, для них сумма маткапитала увеличена на 155 550 рублей и составит 639 431 рублей.

Сумму в 639 431 рубль также получат родители за второго и последующего ребенка, родившегося или усыновленного с 2020 года, если на первого маткапитал не получали.

Направить деньги материнского (семейного) капитала разрешается на улучшение жилищных условий, обучение детей, социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную пенсию мамы или на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка. Обналичивание средств – незаконно.

Получить семейный капитал может мать ребенка или ребенок до 23 лет, если он остался без попечителей. Отцу услуга предоставляется, если он является единственным родителем. Наличие гражданства РФ обязательно, за исключением отдельных ситуаций.

Сертификат оформляется автоматически. Информацию о нем можно проверить в личном кабинете ПФР или портала Госуслуг. Если учетной записи нет, нужно обратиться в Пенсионный Фонд или МФЦ, где также можно подать заявление на распоряжение средствами маткапитала.

Чтобы получить и распорядиться средствами материнского капитала, за прошедший год жители Ленинградской области обратились в центры госуслуг 9 тысяч раз.