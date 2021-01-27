В Ленинградской области принят закон в сфере обращения с отходами

Напомним, законопроект разработан с целью предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, сбережения природных ресурсов и регулирования отдельных вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления в Ленинградской области.

Основными положениями закона являются: введение процедуры разрешения на перемещение отходов на территории Ленинградской области; применение QR-кодов, являющихся неотъемлемой частью разрешения; оснащение транспортных средств, перевозящих отходы, техническими устройствами, позволяющими осуществлять фиксацию перемещения транспортного средства. Также в законе говорится о том, что с 1 января 2023 года вводится запрет на захоронение отходов на территории Ленинградской области, если они могут быть утилизированы на объектах утилизации отходов Ленинградской области;

Кроме того, вносятся изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», в соответствии с которыми предусматривается административная ответственность за транспортирование отходов без разрешения на их перемещение либо с нарушением условий перемещения. К нарушителю будут применены штрафные санкции: для граждан - от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от 500 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей.

Введение высоких штрафов обусловлено тем, что установленные в настоящее время меры ответственности (в частности, для физических лиц, которые совершают большую часть административных правонарушений) недостаточно эффективны, а несоблюдение требований в области экологического законодательства наносит непоправимый ущерб экологии и угрожает здоровью людей.

Ко второму чтению депутатами было предложено более 20 поправок, в том числе, касающихся изменения финансирования мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Указано, что средства из областного бюджета Ленинградской области органам местного самоуправления региона предоставляются в форме субсидий в пределах предусмотренных средств.

Также вносятся изменения в особенности рекультивации земель на территории Ленинградской области: рекультивация земель на территории региона осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; использование техногенного грунта при осуществлении технических мероприятий по рекультивации земель допускается при условии соблюдения установленных законодательством запретов на использование отходов производства и потребления и захоронение токсичных вскрышных пород для рекультивации земель, а также на применение ТКО для рекультивации земель и карьеров; в случае включения в состав техногенного грунта продуктов, полученных в результате утилизации отходов, его использование при осуществлении технических мероприятий по рекультивации земель допускается при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект технической документации на технологию получения техногрунта и (или) на проект технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду.

Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Юрий Терентьев («Единая Россия») подчеркнул важность принятия закона, который регулирует в первую очередь транспортировку всех мусорных отходов на территории Ленинградской области.

«В законопроекте прописаны все этапы транспортировки и хранения по опасным видам отходов от мусорной площадки до полигона. По данному законопроекту после первого чтения было достаточно времени для подготовки замечаний и предложений, все они были рассмотрены, учтены и вылились в 21 поправку, 12 из которых были приняты», - сказал Юрий Терентьев.

Также Юрий Терентьев подчеркнул, что законопроект не отражает вопрос раздельного сбора мусора, потому как данную тему необходимо изучать отдельно, включая не только сбор, но и перевозку такого мусора с дальнейшей его утилизацией. «В настоящее время данным вопросом занимаются профильные комитеты Правительства Ленобласти, общественные организации, аккумулируются предложения от муниципальных образований, в частности, от Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области», - отметил он.

В процессе обсуждения депутаты задали много вопросов, на которые ответил временно исполняющий обязанности председателя комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Валерий Татаров. Так, депутатов волновал вопрос об утилизации несанкционированных свалок на частных территориях и на землях лесного фонда. Было отмечено, что все вопросы утилизации отходов лежат на собственниках земельного участка и на арендаторах лесного фонда.

Лидера фракции ЛДПР Андрея Лебедева и Николая Кузьмина (КПРФ) беспокоил размер штрафных санкций для населения, предусмотренный законом, а также разработан ли порядок выдачи разрешения на транспортирование отходов, за нарушение которого и предполагается административная ответственность. Валерий Татаров ответил, что данный порядок разработан, и его можно посмотреть на сайте комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Присутствовавший на заседании первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сказал, что члены Общественной палаты поддерживают принятие данного законопроекта, попросив разработчиков закона обеспечить прозрачность использования штрафов для физических лиц, как и куда эти денежные средства потрачены. Также он обратил внимание на проблему раздельного сбора мусора и попросил ускорить разработку соответствующего законопроекта.

По итогам обсуждения депутаты поддержали принятие данного закона во втором и третьем чтениях.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Юлия Астахова,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области