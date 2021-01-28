Для полумиллиардеров – отдельная налоговая

«В
последние годы в налоговом законодательстве произошли значительные изменения,
которые затрагивают физических лиц. Введен институт контролируемых иностранных
компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен
международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников
дорогостоящих объектов имущества. И c 1 февраля 2021 года в структуре налоговых
органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим
налогоплательщикам – физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется
администрировать налогоплательщиков – физических лиц с наиболее крупными
доходами (более 500 млн рублей)», – сказали в ФНС.
Также
в ФНС отметили, что в качестве дополнительных критериев будет учитываться
наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а
также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.