Для полумиллиардеров – отдельная налоговая

Для полумиллиардеров – отдельная налоговая

Как сообщает ТАСС, Федеральная налоговая служба России с 1 февраля 2021 года откроет новую специализированную налоговую инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам – физическим лицам с доходом от 500 млн рублей. Однако это не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физлицами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

Рубрики : Экономика     28 Jan 2021

«В последние годы в налоговом законодательстве произошли значительные изменения, которые затрагивают физических лиц. Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества. И c 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам – физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков – физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)», – сказали в ФНС.

Также в ФНС отметили, что в качестве дополнительных критериев будет учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+