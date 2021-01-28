Для полумиллиардеров – отдельная налоговая

«В последние годы в налоговом законодательстве произошли значительные изменения, которые затрагивают физических лиц. Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества. И c 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам – физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков – физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)», – сказали в ФНС.

Также в ФНС отметили, что в качестве дополнительных критериев будет учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.