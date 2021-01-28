Никогда не разговаривайте с неизвестными. Особенно по телефону!

24-го января в полицию поступило два заявления от обманутых владельцев банковских карт. 34-летнему жителю Больших Колпан наговорили по телефону про списание с его карты, и после разговора с карты действительно исчезло 10 тысяч рублей.
57-летняя жительница
Гатчинского района пострадала сильнее. Ей позвонила женщина, представившаяся
сотрудницей банка. В ходе телефонного разговора женщина внушила, что на ее имя
оформлена заявка на кредит на сумму 233 500 рублей. Для отмены операции надо
снять деньги и перевести на некий счет. Потерпевшая сняла двумя частями 242
тысячи рублей и послушно перевела их на счет, предоставленный злоумышленницей.
То же самое сделала и
другая дама: сняла со своего счета и перевела мошеннику 75 тысяч рублей.
По фактам краж с
банковских счетов и мошенничеств возбуждены уголовные дела.