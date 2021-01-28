Никогда не разговаривайте с неизвестными. Особенно по телефону!

24-го января в полицию поступило два заявления от обманутых владельцев банковских карт. 34-летнему жителю Больших Колпан наговорили по телефону про списание с его карты, и после разговора с карты действительно исчезло 10 тысяч рублей.

57-летняя жительница Гатчинского района пострадала сильнее. Ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка. В ходе телефонного разговора женщина внушила, что на ее имя оформлена заявка на кредит на сумму 233 500 рублей. Для отмены операции надо снять деньги и перевести на некий счет. Потерпевшая сняла двумя частями 242 тысячи рублей и послушно перевела их на счет, предоставленный злоумышленницей.

То же самое сделала и другая дама: сняла со своего счета и перевела мошеннику 75 тысяч рублей.

По фактам краж с банковских счетов и мошенничеств возбуждены уголовные дела.