Областной закон по обращению с отходами принят

Областной закон был разработан по инициативе губернатора Ленинградской области. В нем содержатся требование по централизованному контролю за перемещением отходов, кратное увеличение штрафов за незаконную транспортировку мусора, а также обозначен запрет захоронения неутилизированных отходов на полигонах области к 2023 году.
После первого чтения
закон был доработан в соответствии с замечаниями парламентариев. В финальной
версии закона субъекты, причинившие вред окружающей среде, добавлены в список
лиц, обязанных ликвидировать места несанкционированного размещения отходов.
Также в тексте документа
ужесточили требования к использованию техногрунта при рекультивации объектов.
Теперь для его применения необходимо наличие положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
Закон вступает в силу
через 10 дней после его официального опубликования.