Областной закон по обращению с отходами принят

Областной закон был разработан по инициативе губернатора Ленинградской области. В нем содержатся требование по централизованному контролю за перемещением отходов, кратное увеличение штрафов за незаконную транспортировку мусора, а также обозначен запрет захоронения неутилизированных отходов на полигонах области к 2023 году.

После первого чтения закон был доработан в соответствии с замечаниями парламентариев. В финальной версии закона субъекты, причинившие вред окружающей среде, добавлены в список лиц, обязанных ликвидировать места несанкционированного размещения отходов.

Также в тексте документа ужесточили требования к использованию техногрунта при рекультивации объектов. Теперь для его применения необходимо наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.