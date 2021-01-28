Сегодня – школьники, завтра – студенты

Акция организована Российским движением
школьников (РДШ) при поддержке студенческих отрядов Ленинградской области.
Цель акции – привлечение внимания школьников к вопросу осознанного выбора будущей профессии.
В ходе мероприятия у ребят была
возможность пообщаться со студентами, взять интервью, узнать много интересного
о студенческой жизни и не только. Танцевальная разминка, игра в снежки,
лотерея, а в завершение встречи все участники акции создали арт-объект –
большую зачётную книжку из снега со словами «Поступай, как знаешь!».