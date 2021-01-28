Сегодня – школьники, завтра – студенты

Сегодня – школьники, завтра – студенты

25-го января – в День российского студенчества – воспитанники районного центра детского творчества «Созвездие» приняли участие во всероссийской акции «Поступай, как знаешь»!

Рубрики : Молодежь     28 Jan 2021

Акция организована Российским движением школьников (РДШ) при поддержке студенческих отрядов Ленинградской области.
Цель акции – привлечение внимания школьников к вопросу осознанного выбора будущей профессии.

В ходе мероприятия у ребят была возможность пообщаться со студентами, взять интервью, узнать много интересного о студенческой жизни и не только. Танцевальная разминка, игра в снежки, лотерея, а в завершение встречи все участники акции создали арт-объект – большую зачётную книжку из снега со словами «Поступай, как знаешь!».

Фото: https://vk.com/dop_obr_gatchina

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