Ученики Рождественской школы вместе с депутатом Рождественского поселения и представителем администрации возложили цветы к воинскому мемориалу.

День освобождения Рождествено – священная для жителей дата, символ гордости и славы, мужества и отваги, единства и сплоченности народа. Свобода досталась нелегко – ценой тысяч жизней мирных жителей, погибших в годы оккупации.

В День освобождения села Рождествено жители шлют самые искренние поздравления и наилучшие пожелания ветеранам, труженикам тыла и детям войны.