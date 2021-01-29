Ученики Рождественской
школы вместе с депутатом Рождественского поселения и представителем администрации
возложили цветы к воинскому мемориалу.
День освобождения Рождествено
– священная для жителей дата, символ гордости и славы, мужества и отваги,
единства и сплоченности народа. Свобода досталась нелегко – ценой тысяч жизней
мирных жителей, погибших в годы оккупации.
В День освобождения села
Рождествено жители шлют самые искренние поздравления и наилучшие пожелания
ветеранам, труженикам тыла и детям войны.