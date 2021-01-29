День освобождения Рождествено

День освобождения Рождествено

Сегодня, 29 января, в Рождествено состоялось торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине освобождения села Рождествено от немецко-фашистских захватчиков.

Рубрики : Общество     29 Jan 2021

Ученики Рождественской школы вместе с депутатом Рождественского поселения и представителем администрации возложили цветы к воинскому мемориалу.

День освобождения Рождествено – священная для жителей дата, символ гордости и славы, мужества и отваги, единства и сплоченности народа. Свобода досталась нелегко – ценой тысяч жизней мирных жителей, погибших в годы оккупации.

В День освобождения села Рождествено жители шлют самые искренние поздравления и наилучшие пожелания ветеранам, труженикам тыла и детям войны.

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