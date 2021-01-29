Область помогает пенсионерам

Область помогает пенсионерам

В Ленинградской области изменился порядок назначения социальной доплаты к пенсии. Теперь доплата до прожиточного минимума будет производиться из регионального, а не федерального бюджета.

Рубрики : Общество     29 Jan 2021

Материальную помощь выплачивают неработающим пенсионерам, если их общий доход меньше прожиточного минимума. Ранее за выплату отвечал Пенсионный фонд. С 2021 года размер прожиточного минимума пенсионеров в Ленинградской области превышает федеральный и составляет 10359 рублей.  Область доплачивает разницу.

Неработающие пенсионеры, пенсия которым будет назначена в 2021 году, смогут подать документы в любом центре госуслуг области после оформления пенсии. МФЦ передаст их в районный центр социальной защиты населения для оформления. Для этого понадобятся: паспорт, трудовая книжка или информация о трудовой деятельности, реквизиты банка, подтверждающие документы при смене ФИО.

Тем, кто ранее получал пенсию и федеральную доплату, в МФЦ обращаться не нужно, все изменения произведут автоматически. Доплата назначена с 1 января 2021 года. Также в беззаявительном порядке услугу получат дети-инвалиды и несовершеннолетние дети, получающие пенсию по потере кормильца.

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