Область помогает пенсионерам

Материальную помощь
выплачивают неработающим пенсионерам, если их общий доход меньше прожиточного
минимума. Ранее за выплату отвечал Пенсионный фонд. С 2021 года размер
прожиточного минимума пенсионеров в Ленинградской области превышает федеральный
и составляет 10359 рублей. Область
доплачивает разницу.
Неработающие пенсионеры,
пенсия которым будет назначена в 2021 году, смогут подать документы в любом
центре госуслуг области после оформления пенсии. МФЦ передаст их в районный
центр социальной защиты населения для оформления. Для этого понадобятся:
паспорт, трудовая книжка или информация о трудовой деятельности, реквизиты
банка, подтверждающие документы при смене ФИО.
Тем, кто ранее получал
пенсию и федеральную доплату, в МФЦ обращаться не нужно, все изменения
произведут автоматически. Доплата назначена с 1 января 2021 года. Также в
беззаявительном порядке услугу получат дети-инвалиды и несовершеннолетние дети,
получающие пенсию по потере кормильца.