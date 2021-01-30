«Поезд Победы» прибыл в Гатчину

Каждый из 8 вагонов «Поезда Победы» — это отдельная история. Погрузиться в военное время помогают не только мультимедийные технологии, но и многочисленные вещи тех лет, а также рассказ железнодорожника Лидии. Ее прототипом стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, водившая в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Вместе с Лидией посетители совершают настоящее «путешествие во времени»: от первых дней войны до Великой Победы.

Сначала посетители попадают в пассажирский вагон в довоенное время, где за окном — мирная жизнь (да-да, картинка в окне всегда меняется, как в движущемся поезде, и в каждом вагоне она своя). Далее можно увидеть совсем юных мальчишек, едущих на фронт. В следующем вагоне - концлагерь. Это одна из самых тяжелых точек маршрута. Сразу за ней - санитарный вагон.

Есть в составе и банно-прачечный вагон. Здесь посетители впервые столкнутся с вражескими солдатами: сюда привели пленных немцев, и среди них — генерал-фельдмаршал 6-й армии Фридрих Паулюс, взятый в плен под Сталинградом.

Далее экскурсанты попадают в теплушку в составе поезда, идущего к Ленинграду по железнодорожной ветке Поляны — Шлиссельбург («Дорога Победы», она же «коридор смерти»). В седьмом вагоне - штаб Константина Рокоссовского.

Последний вагон посвящен Победе и возвращению советских солдат.

Билеты на экспозицию необходимо было приобрести заранее на сайте ПоездПобеды.рф. Гатчинцы проявили активность, и билеты закончились еще до прибытия поезда. Но на сайте можно совершить виртуальный тур по выставке – это не менее интересно.