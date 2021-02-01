Службе делопроизводства и режима МВД – 218 лет

За два с лишним века эта служба не раз меняла свое название, но основная ее функция – документационное обеспечение деятельности МВД РФ – остается прежней. Прием и обработка поступающей корреспонденции, учет нормативных документов, работа с устными и письменными обращениями граждан, организация их личного приема, контроль исполнения документов и состояния режима секретности – все это возложено на подразделения делопроизводства системы МВД России. Таким образом, данная служба является одним из самых активных звеньев информационной системы МВД России.

Кропотливая деятельность сотрудников зачастую незаметна для постороннего взгляда, но функции, возложенные на службу, напрямую способствуют выполнению полицейских задач по защите прав и свобод человека и гражданина.

В последние годы в системе МВД действует электронный документооборот. Но это не сильно облегчило участь делопроизводителей, потому что граждане по-прежнему больше доверяют бумаге: «что написано пером…». Документы из прокуратуры, суда, службы исполнения наказаний, отдела судебных приставов и т.д. приходят обычной почтой, напечатанными.

Общий документооборот УМВД России по Гатчинскому району с каждым годом увеличивается, и в 2020 году он составил около 90 тысяч документов, из них обращений граждан и организаций – более 3,5 тысяч.

В УМВД России по Гатчинскому району эти сложные и ответственные задачи решаются коллективом отдела делопроизводства и режима. Коллектив состоит в основном из женщин, но возглавляет его капитан внутренней службы Андрей Владимирович Солдатенков. В его подчинении – 10 человек непосредственно на Красной, 5 и еще инспектора по контролю за исполнением поручений в территориальных отделах полиции. Отдел напрямую подчиняется начальнику УМВД России.

Коллектив делопроизводителей в последние несколько лет обновился, но есть и ветераны службы: Ольга Васильевна Онищенко, Елена Павловна Ельникова в Коммунарском отделе полиции; Мария Сергеевна Пашковская в Вырицком отделе полиции – одна из старейших сотрудниц. Предыдущий руководитель отдела делопроизводства и режима Инна Петровна Левандовская, более двадцати лет отдала этой службе и только весной 2019 года ушла на заслуженный отдых. Пенсионер МВД Лилия Григорьевна Лукашева всю жизнь работала в штабе, а в последние годы на нее возложено одно из важных направлений отдела.

В этом году в честь профессионального праздника весь коллектив отдела делопроизводства и режима был награжден грамотами начальника УМВД России по Гатчинскому району. Инспектор отдела Светлана Евгеньевна Укконен получила благодарность начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



