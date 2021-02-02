Январь в Гатчине закончился пожарами

Январь в Гатчине закончился пожарами

С 26 января по 3 февраля на территории Гатчинского района произошло 9 пожаров.

Рубрики : Происшествия     02 Feb 2021

26 января вблизи деревни Красницы загорелись две бытовки. Предварительно причиной пожара стала неисправность печного оборудования. 

28 января в деревне Пижма в результате неисправности электрического обогревателя выгорело административное помещение. 

29 января в Вырице на улице Красной выгорел 2 этаж частного жилого дома, в котором, по предварительной информации, находился детский центр. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования. 

30 января в Выре сгорел частный жилой дом. Причина пожара устанавливается. 

В тот же день в Гатчине на улице 2-ой Западной в результате неисправности дымохода печи сгорела частная баня. А в деревне Новинка сгорел частный дом. Проводится дознание. 

31 января на территории пункта приёма металла в Гатчине сгорел автомобиль «Газель». 

31 января в деревне Мыза-Ивановка частично сгорел жилой дом на две семьи. Причина пожара устанавливается.

 

     ОНДиПР Гатчинского района

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