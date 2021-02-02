Январь в Гатчине закончился пожарами

26 января вблизи деревни Красницы загорелись две бытовки. Предварительно причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

28 января в деревне Пижма в результате неисправности электрического обогревателя выгорело административное помещение.

29 января в Вырице на улице Красной выгорел 2 этаж частного жилого дома, в котором, по предварительной информации, находился детский центр. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

30 января в Выре сгорел частный жилой дом. Причина пожара устанавливается.

В тот же день в Гатчине на улице 2-ой Западной в результате неисправности дымохода печи сгорела частная баня. А в деревне Новинка сгорел частный дом. Проводится дознание.

31 января на территории пункта приёма металла в Гатчине сгорел автомобиль «Газель».

31 января в деревне Мыза-Ивановка частично сгорел жилой дом на две семьи. Причина пожара устанавливается.

ОНДиПР Гатчинского района