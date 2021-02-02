Концерт русского романса – в доме-музея Исаака Шварца

В программе приняли участие лауреаты российских и международных конкурсов Владимир Майер (тенор), Михаил Огороднов (фортепиано), Игорь Петрачков (скрипка). Были исполнены инструментальные произведения В. Моцарта, И. Шварца, В. Монти, Р. Ловланда, а также романсы на слова русских поэтов-классиков.
- Становится
даже немножко волнительно, когда я выступаю на земле, где жил композитор Исаак
Шварц, – сказал перед концертом исполнитель Владимир Майер. – Я очень ценю его творчество. У меня много
любимых произведений, к примеру, песня «Не обещайте деве юной…», но я пою ее
только для себя, без аккомпанемента. Музыку Шварца нельзя не любить, ее нужно
слушать и наслаждаться.
С первых минут концерта зрителей заворожил мир звуков и
прекрасного голоса тенора Владимира Майера. Это редкий дар петь так, будто
слово и мелодия родились только что. Это дается огромным эмоциональным
напряжением, прочувствованностью не только каждой фразы, но буквально каждого
слова, звука и большой свободой импровизации. Ему аккомпанировал блистательный музыкант
Михаил Огороднов. Это истинный лирический дуэт тенора и фортепиано.
- Мой
брат Виктор был лично знаком с композитором Исааком Шварцем и общался с ним, а
я знаком только с его творчеством. Мне доставляет огромное удовольствие
исполнять музыку Исаака Шварца. Она наполнена душевностью, искренностью. Это музыка высочайшего класса, – считает Михаил Огороднов.
В концерте принимал участие скрипач Игорь Петрачков, виртуозно
владеющий скрипкой. Особенно незабываемо и эмоционально прозвучала «Песня из таинственного
сада» Рольфа Ловланда.
Каждый пришедший на вечер смог насладиться задушевным,
взволнованным исполнением не только известных произведений, но и авторов сиверского
края. Концерт пролетел как мгновение – так увлекла и захватила чувственная буря
красоты русского романса. Зрители долго не отпускали артистов, выражая свой
восторг бурными аплодисментами, криками «Браво!».
- Мы приехали на концерт из Луги. Наша семья старается не
пропускать мероприятия, проводимые в Доме-музее Исаака Шварца. Творческие встречи
всегда искренни, душевны, наполнены теплотой. Сегодняшний концерт русского
романса тому подтверждение. Спасибо каждому исполнителю за мастерство, импровизацию,
любовь к своему делу и к зрителю. Атмосфера Дома Композитора такова, что туда
хочется вернуться, – поделилась впечатлениями семья Юбко.
Лидия Лата,
методист мемориального Дома-музея
Исаака Шварца