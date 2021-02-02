Концерт русского романса – в доме-музея Исаака Шварца

В программе приняли участие лауреаты российских и международных конкурсов Владимир Майер (тенор), Михаил Огороднов (фортепиано), Игорь Петрачков (скрипка). Были исполнены инструментальные произведения В. Моцарта, И. Шварца, В. Монти, Р. Ловланда, а также романсы на слова русских поэтов-классиков.

- Становится даже немножко волнительно, когда я выступаю на земле, где жил композитор Исаак Шварц, – сказал перед концертом исполнитель Владимир Майер. – Я очень ценю его творчество. У меня много любимых произведений, к примеру, песня «Не обещайте деве юной…», но я пою ее только для себя, без аккомпанемента. Музыку Шварца нельзя не любить, ее нужно слушать и наслаждаться.

С первых минут концерта зрителей заворожил мир звуков и прекрасного голоса тенора Владимира Майера. Это редкий дар петь так, будто слово и мелодия родились только что. Это дается огромным эмоциональным напряжением, прочувствованностью не только каждой фразы, но буквально каждого слова, звука и большой свободой импровизации. Ему аккомпанировал блистательный музыкант Михаил Огороднов. Это истинный лирический дуэт тенора и фортепиано.

- Мой брат Виктор был лично знаком с композитором Исааком Шварцем и общался с ним, а я знаком только с его творчеством. Мне доставляет огромное удовольствие исполнять музыку Исаака Шварца. Она наполнена душевностью, искренностью. Это музыка высочайшего класса, – считает Михаил Огороднов.

В концерте принимал участие скрипач Игорь Петрачков, виртуозно владеющий скрипкой. Особенно незабываемо и эмоционально прозвучала «Песня из таинственного сада» Рольфа Ловланда.

Каждый пришедший на вечер смог насладиться задушевным, взволнованным исполнением не только известных произведений, но и авторов сиверского края. Концерт пролетел как мгновение – так увлекла и захватила чувственная буря красоты русского романса. Зрители долго не отпускали артистов, выражая свой восторг бурными аплодисментами, криками «Браво!».

- Мы приехали на концерт из Луги. Наша семья старается не пропускать мероприятия, проводимые в Доме-музее Исаака Шварца. Творческие встречи всегда искренни, душевны, наполнены теплотой. Сегодняшний концерт русского романса тому подтверждение. Спасибо каждому исполнителю за мастерство, импровизацию, любовь к своему делу и к зрителю. Атмосфера Дома Композитора такова, что туда хочется вернуться, – поделилась впечатлениями семья Юбко.

Лидия Лата,

методист мемориального Дома-музея Исаака Шварца