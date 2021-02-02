«Нужно ускорить темпы строительства»

Строительство нового дошкольного учреждения началось в июне 2020 года. Детский сад, в котором будет открыто 11 групп, рассчитан на 220 детей в возрасте от года до семи лет. Помимо помещений для детских групп в здании общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров будут оборудованы музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, медпункт и пищеблок.

Работы общей стоимостью в 296 млн рублей выполняет компания «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» за счет средств областного и местного бюджетов в рамках программы «Современное образование Ленинградской области».

Сегодня готовность объекта составляет 20 %. Представитель генподрядчика Дмитрий Пчеленков рассказал, что уже выполнены работы по устройству котлована, дренажные работы, устройство монолитной части, на третьем этаже завершаются работы по укладке стен из газобетона и кирпичных перегородок.

- Благодаря активному взаимодействию с местной администрацией и областным комитетом по строительству все вопросы решаем в оперативном порядке. Каких-либо проблем на объекте не предвидится, - добавил он.

Что касается сдачи детского сада в эксплуатацию, запланированной на ноябрь 2022 года, то глава региона Александр Дрозденко попросил ускорить темпы строительства, чтобы уже в сентябре 2022 года дошкольное учреждение приняло своих первых воспитанников. Помимо жителей Малого Верево новым дошкольным учреждением уже заинтересовались гатчинцы, работающие в Санкт-Петербурге.

- Мы переведем сюда часть малышей из очереди в Гатчине. Их родителям будет удобнее завозить детей в этот сад, - отметил Александр Дрозденко.

Представители подрядчика и комитета по строительству Ленинградской области обещали проработать этот вопрос, чтобы сдать долгожданный объект быстрее.

Фото Ольги Фирсовой