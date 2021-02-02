«Нужно ускорить темпы строительства»

Строительство
нового дошкольного учреждения началось в июне 2020 года. Детский сад, в котором
будет открыто 11 групп, рассчитан на 220 детей в возрасте от года до семи лет.
Помимо помещений для детских групп в здании общей площадью 4,5 тысячи
квадратных метров будут оборудованы музыкальный и спортивный залы, методический
кабинет, медпункт и пищеблок.
Работы
общей стоимостью в 296 млн рублей выполняет компания «Северо-Западное
Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» за счет средств областного и
местного бюджетов в рамках программы «Современное образование Ленинградской
области».
Сегодня
готовность объекта составляет 20 %. Представитель генподрядчика Дмитрий
Пчеленков рассказал, что уже выполнены работы по устройству котлована,
дренажные работы, устройство монолитной части, на третьем этаже завершаются
работы по укладке стен из газобетона и кирпичных перегородок.
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Благодаря активному взаимодействию с местной администрацией и областным
комитетом по строительству все вопросы решаем в оперативном порядке. Каких-либо
проблем на объекте не предвидится, - добавил он.
Что
касается сдачи детского сада в эксплуатацию, запланированной на ноябрь 2022
года, то глава региона Александр Дрозденко попросил ускорить темпы
строительства, чтобы уже в сентябре 2022 года дошкольное учреждение приняло
своих первых воспитанников. Помимо жителей Малого Верево новым дошкольным
учреждением уже заинтересовались гатчинцы, работающие в Санкт-Петербурге.
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Мы переведем сюда часть малышей из очереди в Гатчине. Их родителям будет
удобнее завозить детей в этот сад, - отметил Александр Дрозденко.
Представители
подрядчика и комитета по строительству Ленинградской области обещали
проработать этот вопрос, чтобы сдать долгожданный объект быстрее.
Фото Ольги Фирсовой