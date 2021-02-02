Школьников приглашают «покосплеить»

К участию в конкурсе «Повторяй за мной»
приглашаются школьники до 17 лет. Само состязание проводится в социальной сети
ВКонтакте. Участникам предлагается выбрать один из снимков конкурса «Самая
красивая страна» прошлых лет и повторить его максимально креативно.
Организаторы решили взять на вооружение
популярный в социальных сетях формат Lowcost Cosplay (бюджетный косплей),
который предполагает повторение знаменитых костюмов или кадров с минимальными
вложениями.
«В объектив не попадает амурский тигр? Не
страшно, если есть домашний полосатый кот. Живете далеко от чистых льдов
Байкала? Но ведь рядом есть любимая река!», – говорится в конкурсной публикации.
Для участия в конкурсе необходимо зайти на
сайт photo.rgo.ru, выбрать понравившийся кадр, сделать свой снимок-косплей и выложить обе
фотографии на личную страницу в социальной сети VK. Сроки приема работ – с 1 по
26 февраля. Подробнее с правилами можно ознакомиться в публикации на странице ГК «Просвещение».
«Мир глазами детей и подростков выглядит
совершенно по-особому. Тень на школьной стене может внезапно превратиться в
вулканы Камчатки, лужа с подтаявшей льдинкой – в очертания Охотского моря. Мы
регулярно говорим о воспитании чувства прекрасного в детях, а этот процесс
невозможен без фантазии. Наш конкурс поможет высвободить ее», – прокомментировала
директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.
В качестве призов победители смогут
получить ценные подарки для себя и своих педагогов-наставников.
«Страна наша огромна и прекрасна!
Оглянитесь вокруг, постарайтесь заметить красоту родной природы, ухватить
взглядом что-то необычное и волнующее вокруг вас и сфотографируйте это.
Посмотрите на людей, вас окружающих, постарайтесь выразить в снимке любовь к
близким. И снимайте, снимайте, снимайте! Ждём ваших работ с нетерпением!», – с таким напутствием
выступил Константин Лейфер, председатель жюри конкурсов «Самая красивая
страна» и «Самая красивая страна глазами детей».
Акция «Повторяй за мной», по словам
организаторов, станет отличной разминкой и тренировкой перед участием во
всероссийском конкурсе «Самая красивая страна глазами детей». С 2018 года это
специальное соревнование среди юных фотографов проводится в рамках знаменитого
фотоконкурса «Самая красивая страна».
Подробнее на сайте https://photo-children.rgo.ru/