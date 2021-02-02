Школьников приглашают «покосплеить»

К участию в конкурсе «Повторяй за мной» приглашаются школьники до 17 лет. Само состязание проводится в социальной сети ВКонтакте. Участникам предлагается выбрать один из снимков конкурса «Самая красивая страна» прошлых лет и повторить его максимально креативно.

Организаторы решили взять на вооружение популярный в социальных сетях формат Lowcost Cosplay (бюджетный косплей), который предполагает повторение знаменитых костюмов или кадров с минимальными вложениями.

«В объектив не попадает амурский тигр? Не страшно, если есть домашний полосатый кот. Живете далеко от чистых льдов Байкала? Но ведь рядом есть любимая река!», – говорится в конкурсной публикации.

Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт photo.rgo.ru, выбрать понравившийся кадр, сделать свой снимок-косплей и выложить обе фотографии на личную страницу в социальной сети VK. Сроки приема работ – с 1 по 26 февраля. Подробнее с правилами можно ознакомиться в публикации на странице ГК «Просвещение».

«Мир глазами детей и подростков выглядит совершенно по-особому. Тень на школьной стене может внезапно превратиться в вулканы Камчатки, лужа с подтаявшей льдинкой – в очертания Охотского моря. Мы регулярно говорим о воспитании чувства прекрасного в детях, а этот процесс невозможен без фантазии. Наш конкурс поможет высвободить ее», – прокомментировала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.

В качестве призов победители смогут получить ценные подарки для себя и своих педагогов-наставников.

«Страна наша огромна и прекрасна! Оглянитесь вокруг, постарайтесь заметить красоту родной природы, ухватить взглядом что-то необычное и волнующее вокруг вас и сфотографируйте это. Посмотрите на людей, вас окружающих, постарайтесь выразить в снимке любовь к близким. И снимайте, снимайте, снимайте! Ждём ваших работ с нетерпением!», – с таким напутствием выступил Константин Лейфер, председатель жюри конкурсов «Самая красивая страна» и «Самая красивая страна глазами детей».

Акция «Повторяй за мной», по словам организаторов, станет отличной разминкой и тренировкой перед участием во всероссийском конкурсе «Самая красивая страна глазами детей». С 2018 года это специальное соревнование среди юных фотографов проводится в рамках знаменитого фотоконкурса «Самая красивая страна».

Подробнее на сайте https://photo-children.rgo.ru/