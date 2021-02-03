Региональным бизнесменам предоставлена отсрочка

Региональным бизнесменам предоставлена отсрочка

Предпринимателям Ленинградской области, получившим в 2020 году субсидии, увеличат срок достижения показателей. Соответствующее постановление подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Рубрики : Бизнес     03 Feb 2021

Такая антикризисная мера принята в связи с тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции у предпринимателей – получателей господдержки есть риск не достигнуть показателей, установленных по договору о предоставлении субсидий. Речь идет о субсидиях на уплату процентов по кредитам, субсидиях на экспортную деятельность, частные дошкольные образовательные учреждения, участие в выставках, социальное предпринимательство и другие – всего 12 видов субсидий.

Для того, чтобы получить отсрочку на один год  предприниматель должен до 15 февраля 2021 года направить в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка заявление о переносе срока достижения значений показателей по форме, размещенной на сайте Фонда поддержки предпринимателей Ленинградской области.

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