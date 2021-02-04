Ленинградские онкологи все чаще выявляют рак на ранних стадиях

В 2019 году этот
показатель в регионе был также на достаточно высоком уровне – 57,7%.
Кроме того, в
Ленинградской области в 2020 году до 56,7% увеличилось количество больных,
которые наблюдаются пять лет и более. Годом ранее их количество составляло
55,9% от общего числа онкобольных.
Всего в регионе в 2020
году проведено более 20 тысяч курсов химиотерапии, более 6 тысяч оперативных
вмешательств разной степени сложности.
Финансирование оказания
онкологической помощи из всех источников в Ленинградской области в 2020 году
увеличилось почти в 3 раза в сравнении с 2018 годом, а на проведение
противоопухолевой терапии – в 4 раза. Ежегодно увеличиваются закупки
современных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения.
В районные больницы были
закуплены и введены в эксплуатацию цифровые маммографы и компьютерные
томографы, произведено переоснащение видеоэндоскопическим оборудованием.
Успешно модернизируется материально-техническая база регионального
онкологического диспансера. Открыты пять центров амбулаторной онкологической
помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском
районах.
Ленинградская область
участвует в реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями». По результатам проведенной работы 2020 году достигла целевых
показателей проекта, установленных Министерством здравоохранения РФ.