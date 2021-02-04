Ленинградские онкологи все чаще выявляют рак на ранних стадиях

В 2019 году этот показатель в регионе был также на достаточно высоком уровне – 57,7%.

Кроме того, в Ленинградской области в 2020 году до 56,7% увеличилось количество больных, которые наблюдаются пять лет и более. Годом ранее их количество составляло 55,9% от общего числа онкобольных.

Всего в регионе в 2020 году проведено более 20 тысяч курсов химиотерапии, более 6 тысяч оперативных вмешательств разной степени сложности.

Финансирование оказания онкологической помощи из всех источников в Ленинградской области в 2020 году увеличилось почти в 3 раза в сравнении с 2018 годом, а на проведение противоопухолевой терапии – в 4 раза. Ежегодно увеличиваются закупки современных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения.

В районные больницы были закуплены и введены в эксплуатацию цифровые маммографы и компьютерные томографы, произведено переоснащение видеоэндоскопическим оборудованием. Успешно модернизируется материально-техническая база регионального онкологического диспансера. Открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.

Ленинградская область участвует в реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». По результатам проведенной работы 2020 году достигла целевых показателей проекта, установленных Министерством здравоохранения РФ.