На портале Госуслуг теперь доступны сведения о ходе исполнительного производства

Для направления запроса
достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет
содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения,
действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.
«Ежедневно на портале
Госуслуг новым сервисом ФССП пользуются порядка 25 тыс. граждан, что само по
себе показывает его востребованность. Отдельно хочу поблагодарить ФССП за
высокий уровень доступности сервиса, в 90% случаев дающего ответ в пределах 3
секунд», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
«Новый сервис позволяет
гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного
производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе
ограничений, которые могут быть на него наложены. Так, например, более 3,5 млн
должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 млн
постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных
средств», — сообщили в ФССП России.
Напомним, что на портале
Госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или
другое заявление в рамках исполнительного производства.