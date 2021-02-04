На портале Госуслуг теперь доступны сведения о ходе исполнительного производства

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.

«Ежедневно на портале Госуслуг новым сервисом ФССП пользуются порядка 25 тыс. граждан, что само по себе показывает его востребованность. Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 90% случаев дающего ответ в пределах 3 секунд», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе ограничений, которые могут быть на него наложены. Так, например, более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств», — сообщили в ФССП России.

Напомним, что на портале Госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.