Позвонили и попросили перевести 780 тысяч рублей

За минувшую неделю в УМВД России по Гатчинскому району поступило несколько заявлений от легковерных жителей Гатчины и района, ставших жертвами виртуальных мошенников. Каждому позвонили от имени банка, напугали попытками перевода денег и попросили перевести средства на другой счет. Что граждане послушно и выполнили.

25-го января в Войсковицкий отдел полиции обратилась 37-летняя жительница Войсковиц – бухгалтер, которая, находясь на работе, получила телефонный звонок с многоканального номера на 8-800-. Мужчина представился сотрудником банка и попросил ее перевести деньги на новый номер счета, так как с ее счета была попытка перевода. После разговора с этим типом бухгалтер с помощью мобильного приложения своей рукой сделала два перевода с собственной банковской карты: на 49000 и на 89000 рублей на счет, указанный мошенником.

В тот же день 56-летней медсестре из Гатчины позвонил «сотрудник безопасности банка». Злоупотребив доверием, путем обмана, под предлогом предотвращения неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета злоумышленник уговорил женщину снять деньги со счета и перевести через банкомат в другой банк. Гражданка сняла, без малого, 780 тысяч рублей и отправила их мошеннику.

26-го января 75-летней жительнице Гатчины позвонила дама. Представилась сотрудницей банка и сообщила, что на имя пенсионерки какая-то Светлана Юрьевна взяла кредит. Для сохранения денег, имеющихся на сберкнижке, надо перевести их на некие номера телефонов. Пенсионерка через банкомат перевела несколькими платежами 114 тысяч рублей.

Но больше всех пострадал гражданин, которому позвонил липовый сотрудник компании «Успех». Он заявил, что в целях безопасности и возврата денежных средств от брокерской компании Forex Optimum Group Ltd необходимо сообщить полные данные своих банковских карт, а также оплатить штраф и налог – 13%. Гражданин, следуя указанием этого лица, несколькими платежами перевел мошенникам 2 млн 182 тысячи рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.