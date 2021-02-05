Личность подростка – чужая территория

Тогда вопрос номер два: почему со своими детьми многие
общаются по первому варианту? Критикуют, командуют и т.д. А ведь личность
подростка (а сегодня пойдет речь о них) – это чужая, порой совсем не изведанная
территория – для нас, взрослых. Почему же мы тогда прямо «ломимся» на неё, не
задумываясь о последствиях, главное из которых – потеря доверия нашего ребенка.
Психологи, которые уже давно изучают эту проблему,
утверждают, что доверие пропадает не сразу, а по мере того, как ребёнок
взрослеет, наблюдает за папой-мамой, делает выводы.
Простой пример: дошкольника мама забрала из садика и едет
вместе с ним на автобусе домой. Ему не терпится рассказать ей что-то из своих
детсадовских событий. Она сидит рядом с ним, уткнувшись в телефон, и невпопад
отвечает сыну (дочери) вроде «да», «да ну». Ей важнее информация с экрана
телефона. И ребёнок замолкает, обиженный. Года через два, предсказывают
специалисты, когда сын или дочь будет уже школьником, мама вдруг
заинтересуется, почему ребёнок ей ничего не рассказывает. Она-то уже забыла про
автобус, а сын (дочь) помнит.
...В школе маму приглашает учительница и говорит при
ребенке, что он обидел одноклассника. Мать с пол-оборота начинает стыдить сына.
Не уточнив причины драки, не выслушав объяснений. – Это ещё одна ошибка,
наиболее частая, когда родители сами подрывают доверие к себе. А что же тогда
говорить и делать в этом случае, чтобы и «лицо» родительское сохранить, но и в
глазах ребёнка не выглядеть предателем.
Вот, пожалуй, с этого, самого типичного и сложного эпизода
во взаимоотношениях подростков и взрослых, и начнём изучать советы
практикующих психологов.
Они рекомендуют: «Будьте защитником своего подростка. Вы должны быть таким родителем, в котором ребенок уверен.
Знает, что вы его защитите даже в ситуации, когда он не прав. Да, вы
разберетесь и, если надо, накажете, но сначала защитите его».
Теперь вернёмся к сцене в автобусе и её последствиям. Да,
по мере взросления дистанция между детьми и родителями возникает неизбежно, об
этом позаботилась природа. Но у нас есть возможность её сократить. Для этого
нужно находить возможность оставаться с ребенком наедине и общаться с ним. Для
общения годятся вопросы: «Что тебе нравится из новых сериалов, что посоветуешь
посмотреть?» «Чем тебе нравятся дорамы?» «По каким школьным моментам скучаешь
теперь, когда приходится учиться дома?» «Что прикольного в блогерах?»
Слушайте с искренним интересом, так как подростки
обостренно чувствуют фальшь, тем более в родительском голосе.
Есть еще одна деталь в общении с детьми. Они, в первую
очередь, должны чувствовать, что вы родитель, они хотят от вас правил,
ограничений и вопросов. Вы должны по-прежнему, как и в детстве, напоминать,
где в их жизни проходят границы, за которые нельзя выходить. Быть
дружелюбным родителем не значит перестать следить за соблюдением правил.
Доверяйте им в принятии решений. Вы можете подсказать им, как лучше поступить и почему,
выслушать их точку зрения и аргументы в пользу их варианта решения. Иными
словами, вы можете влиять на принятие решений вашими подростками, но без
обидной фразы «Я запрещаю!» Она может разрушить в одночасье всё, что вы с
трудом создавали, и воздвигнуть между вами и ребёнком стену недоверия и
непонимания.
Из этого совета психологов вытекает ещё один: лучше
иногда промолчать, чем в порыве гнева оценивать поступки подростка. Да,
подростки своим поведением и манерой разговаривать (или не разговаривать) могут
раздражать и бесить даже самых понимающих и любящих родителей. Мы же не роботы,
иногда нервы не выдерживают, и мы сгоряча выливаем на наших чад столько
отрицательных оценочных суждений и в такой форме, что потом, остыв, жалеем. Но,
увы – слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Потому, прежде чем откроете рот,
вспомните: «Подростки более ранимы, чем вам кажется. Не обижайте их своими
словами».
Психологи советуют также не принимать перепады
настроения и плохое поведение вашего ребёнка на личный счёт. Подростки
находятся под двойным давлением: с одной стороны – требование социума:
учителей, сверстников, родителей, а с другой – бурление гормонов, дающих
перепады эмоций, контролировать которые и взрослым-то тяжело. Если ваш ребёнок
во время своей гормонально-эмоциональной бури был с вами некорректен, сделайте
поправку, как артиллеристы при стрельбе, на силу гормональной шкалы. Зато
старайтесь замечать хорошее в поступках, которые совершает ваш ребенок, и чаще
его хвалить.
И ещё несколько советов о том, чего делать нельзя: не входите в комнату подростка без стука; не делайте в ней
перестановку без его согласия; не срывайте со стен постеры; считайтесь с его
интересами; не читайте личную переписку, если ваш ребенок и так вам доверяет и
рассказывает, с кем общается и куда ходит. Нарушить тайну переписки можно
только, если вы опасаетесь за жизнь и здоровье ребенка. Всё это называется
уважением частной жизни.
Но вот куда вы точно можете зайти, так это на платформу TIK
TOK, где нынче «тусуются» наши дети в возрасте от 12 до 20. Это современная
молодёжная площадка, заменяющая им живое общение. Там вы сможете понять, чем
они сейчас интересуются, кто и что у них в приоритете, что вызывает боль и
раздражение.
Фото Ольги
Фирсовой