Личность подростка – чужая территория

Тогда вопрос номер два: почему со своими детьми многие общаются по первому варианту? Критикуют, командуют и т.д. А ведь личность подростка (а сегодня пойдет речь о них) – это чужая, порой совсем не изведанная территория – для нас, взрослых. Почему же мы тогда прямо «ломимся» на неё, не задумываясь о последствиях, главное из которых – потеря доверия нашего ребенка.

Психологи, которые уже давно изучают эту проблему, утверждают, что доверие пропадает не сразу, а по мере того, как ребёнок взрослеет, наблюдает за папой-мамой, делает выводы.

Простой пример: дошкольника мама забрала из садика и едет вместе с ним на автобусе домой. Ему не терпится рассказать ей что-то из своих детсадовских событий. Она сидит рядом с ним, уткнувшись в телефон, и невпопад отвечает сыну (дочери) вроде «да», «да ну». Ей важнее информация с экрана телефона. И ребёнок замолкает, обиженный. Года через два, предсказывают специалисты, когда сын или дочь будет уже школьником, мама вдруг заинтересуется, почему ребёнок ей ничего не рассказывает. Она-то уже забыла про автобус, а сын (дочь) помнит.

...В школе маму приглашает учительница и говорит при ребенке, что он обидел одноклассника. Мать с пол-оборота начинает стыдить сына. Не уточнив причины драки, не выслушав объяснений. – Это ещё одна ошибка, наиболее частая, когда родители сами подрывают доверие к себе. А что же тогда говорить и делать в этом случае, чтобы и «лицо» родительское сохранить, но и в глазах ребёнка не выглядеть предателем.

Вот, пожалуй, с этого, самого типичного и сложного эпизода во взаимоотношениях подростков и взрослых, и начнём изучать советы практикующих психологов.

Они рекомендуют: «Будьте защитником своего подростка. Вы должны быть таким родителем, в котором ребенок уверен. Знает, что вы его защитите даже в ситуации, когда он не прав. Да, вы разберетесь и, если надо, накажете, но сначала защитите его».

Теперь вернёмся к сцене в автобусе и её последствиям. Да, по мере взросления дистанция между детьми и родителями возникает неизбежно, об этом позаботилась природа. Но у нас есть возможность её сократить. Для этого нужно находить возможность оставаться с ребенком наедине и общаться с ним. Для общения годятся вопросы: «Что тебе нравится из новых сериалов, что посоветуешь посмотреть?» «Чем тебе нравятся дорамы?» «По каким школьным моментам скучаешь теперь, когда приходится учиться дома?» «Что прикольного в блогерах?»

Слушайте с искренним интересом, так как подростки обостренно чувствуют фальшь, тем более в родительском голосе.

Есть еще одна деталь в общении с детьми. Они, в первую очередь, должны чувствовать, что вы родитель, они хотят от вас правил, ограничений и вопросов. Вы должны по-прежнему, как и в детстве, напоминать, где в их жизни проходят границы, за которые нельзя выходить. Быть дружелюбным родителем не значит перестать следить за соблюдением правил.

Доверяйте им в принятии решений. Вы можете подсказать им, как лучше поступить и почему, выслушать их точку зрения и аргументы в пользу их варианта решения. Иными словами, вы можете влиять на принятие решений вашими подростками, но без обидной фразы «Я запрещаю!» Она может разрушить в одночасье всё, что вы с трудом создавали, и воздвигнуть между вами и ребёнком стену недоверия и непонимания.

Из этого совета психологов вытекает ещё один: лучше иногда промолчать, чем в порыве гнева оценивать поступки подростка. Да, подростки своим поведением и манерой разговаривать (или не разговаривать) могут раздражать и бесить даже самых понимающих и любящих родителей. Мы же не роботы, иногда нервы не выдерживают, и мы сгоряча выливаем на наших чад столько отрицательных оценочных суждений и в такой форме, что потом, остыв, жалеем. Но, увы – слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Потому, прежде чем откроете рот, вспомните: «Подростки более ранимы, чем вам кажется. Не обижайте их своими словами».

Психологи советуют также не принимать перепады настроения и плохое поведение вашего ребёнка на личный счёт. Подростки находятся под двойным давлением: с одной стороны – требование социума: учителей, сверстников, родителей, а с другой – бурление гормонов, дающих перепады эмоций, контролировать которые и взрослым-то тяжело. Если ваш ребёнок во время своей гормонально-эмоциональной бури был с вами некорректен, сделайте поправку, как артиллеристы при стрельбе, на силу гормональной шкалы. Зато старайтесь замечать хорошее в поступках, которые совершает ваш ребенок, и чаще его хвалить.

И ещё несколько советов о том, чего делать нельзя: не входите в комнату подростка без стука; не делайте в ней перестановку без его согласия; не срывайте со стен постеры; считайтесь с его интересами; не читайте личную переписку, если ваш ребенок и так вам доверяет и рассказывает, с кем общается и куда ходит. Нарушить тайну переписки можно только, если вы опасаетесь за жизнь и здоровье ребенка. Всё это называется уважением частной жизни.

Но вот куда вы точно можете зайти, так это на платформу TIK TOK, где нынче «тусуются» наши дети в возрасте от 12 до 20. Это современная молодёжная площадка, заменяющая им живое общение. Там вы сможете понять, чем они сейчас интересуются, кто и что у них в приоритете, что вызывает боль и раздражение.





Фото Ольги Фирсовой