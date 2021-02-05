Перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

Перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

Правительство Российской Федерации приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки. По информации Росстата, сентябрь 2021 года рассматривается для проведения Всероссийской переписи населения как наиболее безопасный период.

Рубрики : Общество     05 Feb 2021

Также, проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.

Напомним, Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

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