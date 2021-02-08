На Госуслугах стало возможно оформить разрешительные документы

Выдачу разрешительных
документов в электронный вид перевели первые три ведомства, и теперь на
Госуслугах доступны следующие новые сервисы:
· Учет беспилотных
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30
килограммов (Росавиация);
· Регистрация средств
массовой информации (Роскомнадзор);
· Выдача лицензий и
других разрешительных документов на экспорт и импорт отдельных видов товаров
(Минпромторг России).
По указанным услугам
поступает более 35 тыс. обращений в год.
«Мы существенно упростили
процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне
ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70
тыс. ежегодных личных визитов в органы власти», — сообщил замглавы Минцифры России
Дмитрий Огуряев.
По словам заместителя
руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, поставить беспилотное воздушное судно
на учет стало проще и быстрее: пользователь тратит на заполнение электронной
формы менее 30 минут.
«За счет цифровой
трансформации удалось сократить срок получения разрешений на треть — с 15 до 10
рабочих дней, а заинтересованные ведомства теперь смогут получать информацию о
выданных разрешениях из электронного реестра, что исключает возможность
подделки разрешительных документов», — отметил замглавы Минпромторга России
Олег Бочаров.
В феврале
2020 года Правительство Российской Федерации утвердило план перехода 15
федеральных органов власти на выдачу разрешений в электронном виде. План
включает в себя 47 разрешений, наиболее востребованных гражданами и
представителями бизнеса, и рассчитан до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Минцифры России.