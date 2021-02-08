Всероссийская перепись населения пройдёт в сентябре 2021 года

Напомним, решение о
проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом
2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с
расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее
время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19,
постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа
вакцинации.
В этой связи сентябрь
2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской
переписи населения в наиболее безопасный период.
Во-первых, новые сроки
позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения
общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в
сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить
сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для
дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном
уровне.
Во-вторых, важнейшим
организационным критерием для проведения переписи является наибольшее
присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий
последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в
сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это
время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и
деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются
электронными услугами.
В Росстате также обращают
внимание на то, что на переписях традиционно работает много переписчиков-студентов.
Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы. Следует
напомнить, что студентам, помимо денежного вознаграждения, работа на переписи
традиционно зачитывается как практика.
Еще один немаловажный
фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально
комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается
массового распространения сезонных простудных заболеваний.
Напомним, что ранее об
изменении сроков проведения переписи населения из-за эпидемиологической
обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора,
Киргизии и некоторых других стран. Из-за пандемии произошла корректировка
сроков проведения не только переписей населения во всем мире, но и других масштабных
мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по футболу,
Евровидения и др.