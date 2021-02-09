Карташевская лыжня — семейный праздник здоровья

Организаторы
праздника готовили лыжню на поле в течение недели, протаптывая снег после
очередного снегопада. Участники «Карташевской лыжни» тепло благодарят за это
членов общественного совета Карташевской Геннадия Курдюкова и Александра
Савоненко.
На
«Карташевскую лыжню» приходили целыми семьями. И даже если лыжи были не у всех,
люди поддерживали родных своим присутствием и хорошим настроением: главное —
вместе!
Собравшимся
в воскресенье лыжникам было предложено пройти дистанцию по силам: мужчинам – 10
кругов (3 км), женщинам – пять кругов и детям – три круга. Справились все!
Самой юной участницей стала 4-летняя Лера Заец, самые старшие были Андрей
Дмитриев и Владимир Алексеев (63 года).
Участие
в лыжне приняли дружные семьи Земко, Петровых, Львовых, Окуловых-Нифантовых.
Одиннадцатилетний Алексей Окулов прошёл взрослую дистанцию.
Спасибо
за поддержку мероприятия и личное присутствие депутату Законодательного
собрания Людмиле Тептиной, а также главе администрации Кобринского поселения
Вячеславу Федорченко.
Участники
«Карташевской лыжни» благодарят за поддержку мероприятия и личное присутствие
депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилу Тептину, а
также главу администрации Кобринского поселения Вячеслава Федорченко.