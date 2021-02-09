Карташевская лыжня — семейный праздник здоровья

Организаторы праздника готовили лыжню на поле в течение недели, протаптывая снег после очередного снегопада. Участники «Карташевской лыжни» тепло благодарят за это членов общественного совета Карташевской Геннадия Курдюкова и Александра Савоненко.

На «Карташевскую лыжню» приходили целыми семьями. И даже если лыжи были не у всех, люди поддерживали родных своим присутствием и хорошим настроением: главное — вместе!

Собравшимся в воскресенье лыжникам было предложено пройти дистанцию по силам: мужчинам – 10 кругов (3 км), женщинам – пять кругов и детям – три круга. Справились все! Самой юной участницей стала 4-летняя Лера Заец, самые старшие были Андрей Дмитриев и Владимир Алексеев (63 года).

Участие в лыжне приняли дружные семьи Земко, Петровых, Львовых, Окуловых-Нифантовых. Одиннадцатилетний Алексей Окулов прошёл взрослую дистанцию.

Спасибо за поддержку мероприятия и личное присутствие депутату Законодательного собрания Людмиле Тептиной, а также главе администрации Кобринского поселения Вячеславу Федорченко.

Участники «Карташевской лыжни» благодарят за поддержку мероприятия и личное присутствие депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилу Тептину, а также главу администрации Кобринского поселения Вячеслава Федорченко.