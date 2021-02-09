С краденым пистолетом – на бывшую жену

1-го февраля в Сиверский отдел полиции поступил звонок
от 35-летней жительницы Рождествено, поскандалившей с бывшим мужем.
Полицейские, прибыв на место, обнаружили в доме на Большом проспекте обоих
участников конфликта. Женщина пояснила, что у них в состоянии алкогольного
опьянения возникла ссора, и бывший муж стал угрожать ей пистолетом.
Тут прибыли оперативники и кинолог с собакой по кличке
Форсаж. Пистолет – ИЖ-71 9-го калибра, снаряженный магазином с двумя патронами
– изъяли. В ходе проверки было установлено, что данный пистолет находится в
федеральном розыске оружия с 2009 года. Он был похищен в Петербурге при
нападении на охранника частного охранного предприятия на проспекте Стачек.
Уголовное дело по факту разбоя числится за Кировским отделом.
Оружие направили на экспертизу в Петербург. В
результате исследования установлено, что пистолет боеспособен. Два коротких
пистолетных патрона «Браунинг», находившиеся в магазине, также пригодны для
стрельбы.
Пьяного 47-летнего владельца пистолета Алексея А.,
ранее судимого, задержали и поместили в изолятор временного содержания. По
факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело.