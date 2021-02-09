С краденым пистолетом – на бывшую жену

1-го февраля в Сиверский отдел полиции поступил звонок от 35-летней жительницы Рождествено, поскандалившей с бывшим мужем. Полицейские, прибыв на место, обнаружили в доме на Большом проспекте обоих участников конфликта. Женщина пояснила, что у них в состоянии алкогольного опьянения возникла ссора, и бывший муж стал угрожать ей пистолетом.

Тут прибыли оперативники и кинолог с собакой по кличке Форсаж. Пистолет – ИЖ-71 9-го калибра, снаряженный магазином с двумя патронами – изъяли. В ходе проверки было установлено, что данный пистолет находится в федеральном розыске оружия с 2009 года. Он был похищен в Петербурге при нападении на охранника частного охранного предприятия на проспекте Стачек. Уголовное дело по факту разбоя числится за Кировским отделом.

Оружие направили на экспертизу в Петербург. В результате исследования установлено, что пистолет боеспособен. Два коротких пистолетных патрона «Браунинг», находившиеся в магазине, также пригодны для стрельбы.

Пьяного 47-летнего владельца пистолета Алексея А., ранее судимого, задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело.