Дошколятам рассказали про блокадный Ленинград

Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который пришлось пережить людям во
время Великой Отечественной войны. Чтобы преподнести малышам эту непростую тему
более наглядно и доступно, сотрудники библиотеки приготовили для них рассказы о
детях-героях, мультфильм, презентацию, а также небольшую экспозицию. Дошколята
принимали активное участие в беседе и отвечали на вопросы экскурсовода.
Гузель
Урманова рассказала, что основной целью экскурсии в библиотеку стало воспитание
у детей патриотических чувств, гордости за своих предков, которые защищали
Родину. «Хотим, чтобы наши дети знали о подвигах дедов и прадедов, и их мужестве,
стойкости духа, которые привели к победе», - добавила она.