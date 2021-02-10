Дошколятам рассказали про блокадный Ленинград

Дошколятам рассказали про блокадный Ленинград

Воспитанники группы «Подснежник» детского сада № 1 вместе со своим воспитателем Гузель Урмановой посетили экскурсию «Блокадный Ленинград» в детской библиотеке им. А.И. Куприна.

Рубрики : Общество     10 Feb 2021

Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который пришлось пережить людям во время Великой Отечественной войны. Чтобы преподнести малышам эту непростую тему более наглядно и доступно, сотрудники библиотеки приготовили для них рассказы о детях-героях, мультфильм, презентацию, а также небольшую экспозицию. Дошколята принимали активное участие в беседе и отвечали на вопросы экскурсовода.

Гузель Урманова рассказала, что основной целью экскурсии в библиотеку стало воспитание у детей патриотических чувств, гордости за своих предков, которые защищали Родину. «Хотим, чтобы наши дети знали о подвигах дедов и прадедов, и их мужестве, стойкости духа, которые привели к победе», - добавила она.

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