Ещё больше многодетных семей в Ленинградской области смогут получить бесплатно земельные участки

Ещё больше многодетных семей в Ленинградской области смогут получить бесплатно земельные участки

9 февраля постоянная комиссия по экономике, собственности, инвестициям и промышленности парламента Ленобласти рассмотрела в первом чтении соответствующие изменения в областной закон о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям.

Рубрики : Общество     10 Feb 2021

На сегодняшний день в соответствии с областным законом право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно на территории Ленинградской области имеют многодетные семьи, имеющие трех и более детей, включая рожденных, усыновленных, падчериц и пасынков.

Законопроектом, инициаторами которого выступили депутаты Сергей Коняев, Людмила Тептина, Алексей Ломов и Светлана Потапова, предлагается расширить категорию граждан, имеющих трех и более детей, многодетными семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о приемной семье.

Проект закона постоянная комиссия под руководством Сергея Коняева решила поддержать сразу в трех чтениях на ближайшем пленарном заседании, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.

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