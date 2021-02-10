Ещё больше многодетных семей в Ленинградской области смогут получить бесплатно земельные участки

На сегодняшний день в соответствии с областным законом право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно на территории Ленинградской области имеют многодетные семьи, имеющие трех и более детей, включая рожденных, усыновленных, падчериц и пасынков.

Законопроектом, инициаторами которого выступили депутаты Сергей Коняев, Людмила Тептина, Алексей Ломов и Светлана Потапова, предлагается расширить категорию граждан, имеющих трех и более детей, многодетными семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о приемной семье.

Проект закона постоянная комиссия под руководством Сергея Коняева решила поддержать сразу в трех чтениях на ближайшем пленарном заседании, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.