Ещё больше многодетных семей в Ленинградской области смогут получить бесплатно земельные участки

На сегодняшний день в
соответствии с областным законом право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно на территории Ленинградской области имеют многодетные
семьи, имеющие трех и более детей, включая рожденных, усыновленных, падчериц и
пасынков.
Законопроектом,
инициаторами которого выступили депутаты Сергей Коняев, Людмила Тептина,
Алексей Ломов и Светлана Потапова, предлагается расширить категорию граждан,
имеющих трех и более детей, многодетными семьями, воспитывающими детей,
находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о приемной
семье.
Проект закона постоянная
комиссия под руководством Сергея Коняева решила поддержать сразу в трех чтениях
на ближайшем пленарном заседании, сообщает пресс-служба Законодательного
собрания Ленинградской области.