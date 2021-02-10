Исключение для юных «зайцев»

В России запретят высаживать из общественного транспорта безбилетников до 16 лет. Такой правительственный законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Действующая редакция Устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта формально допускает высадку детей и подростков, которые едут "зайцем".

"Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком, - напомнил журналистам в связи с рассмотрением инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии".

Принятие этого закона, по его словам, позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей.

Указанная норма не будет действовать в случае, если вместе с несовершеннолетним будет ехать взрослый сопровождающий. При отказе от оплаты проезда им придется вместе выйти на ближайшей остановке.

Кроме того, контролеры будут вправе требовать от юных пассажиров документы, удостоверяющие их личность, если появились сомнения при определении их возраста.

Как сообщил зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, в некоторых регионах уже утвердили документы, которые запрещают высаживать детей из транспорта. Однако в целом по стране подобные ситуации все еще возникают.

Благодаря принятию законопроекта, в транспортный устав будут внесены и другие изменения. А именно, региональная власть получит право утверждать порядок контроля за оплатой проезда, перевозки багажа и ручной клади - с учетом местной специфики. Речь идет о регулярных перевозках внутри одного региона или между несколькими. "Таким образом, субъекты РФ смогут устанавливать административную ответственность за безбилетный проезд и администрировать ее", - уточнил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.





"Российская газета" https://rg.ru/2021/02/09/detej-bezbiletnikov-ne-smogut-vysazhivat-iz-obshchestvennogo-transporta.html



